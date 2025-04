Macri, duro contra Milei: "Abandonó el proyecto de país por uno de poder"

El expresidente Mauricio Macri aseguró que el actual jefe de Estado, Javier Milei, "ha ido abandonando el proyecto de país por un proyecto de poder". Además, apuntó contra el entorno del libertario, conformado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se preguntó si realmente "cuidan" al libertario.

"Argentina no está bien parada todavía, si todavía no pudimos sacar el cepo", aseguró Macri, al lamentar el impacto que tendrán sobre el país los aranceles globales que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Confío en que Donald va a volver a ayudar a la Argentina en lo que pueda hacer, que es en el Fondo, pero también te quita con estas cosas", dijo en diálogo con A24. "Bajo un argumento lógico ha hecho algo totalmente ilógico", amplió.

Si bien declaró que "el rumbo económico" del Gobierno nacional "es el correcto", no lo son otras aristas del mismo, como las acciones que hacen a la institucionalidad. "Hay oportunidades de mejora enormes en el método y el fortalecimiento institucional", subrayó.

En esta crítica de las formas, lamentó que el Presidente haya nombrado por decreto para la Corte Suprema de Justicia a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. "Desde el primer día estuve en oposición", señaló. "La institucionalidad merece que designemos jueces que no generen debate", opinó el ex primer mandatario.

Las críticas al entorno de Milei

Como ya lo había hecho en más de una ocasión, Macri fue muy crítico de Santiago Caputo y Karina Milei. "¿Lo cuidan al Presidente? El Triángulo de Hierro y los demás", preguntó Macri este lunes. "El afecto con Javier sigue intacto pero no lo veo desde fines de agosto", contó. Sobre Karina Milei, el presidente del PRO reveló: "No la pude conocer y tener una conversación mano a mano con ella, que se la propuse y ella me dijo que no".

"No podés recibir a esos tipos de $LIBRA, que googleándolos te das cuenta...", subrayó el ex presidente de Boca, quien agregó: "El bien más importante a cuidar en un país es la reputación, el prestigio, la previsibilidad y la confianza que dé el Presidente".