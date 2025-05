Macri culpó a Karina Milei por las alianzas truncas en PBA y CABA: "No hay otra explicación"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a dejar en claro que no se lograron alianzas electorales con La Libertad Avanza por decisión de Karina Milei y criticó a la gestión libertaria por no haber subido en el Índice de percepción de la corrupción.

En plena campaña de las elecciones porteñas que tendrán lugar este 18 de mayo, Macri volvió a señalar a la secretaria general de la presidencia por la falta de acuerdo electoral. Al ser consultado sobre por qué LLA y PRO no llegaron a una alianza para los comicios de la ciudad de Buenos Aires -distrito gobernado por el partido amarillo desde hace 17 años- el extitular del Ejecutivo apuntó contra la hermana del Presidente: “Es por una decisión de Karina. No hay otra explicación. Tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos en 2023 ayudando a fiscalizar, bancando en 2024 cada vez que estaban al borde de la hiperinflación, ¿cómo no vamos a tener la generosidad de ir juntos?“.

Por otra parte, y respecto a una alianza en la provincia de Buenos Aires - estancada actualmente - Macri expresó en una entrevista a FM 107.9 que “ojalá se logre un acuerdo más profundo que la elección, una alianza. Tiene que haber institucionalidad. Es una propuesta a futuro para los bonaerense para salir de la catástrofe que es Axel Kicillof. La Libertad Avanza tiene a José Luis Espert, nosotros presentaremos otro, y se someten a unas primarias. Ese es el camino”.

En ese contexto, aseguró que desde “el día uno” el PRO estaba dispuesto a entablar alianzas en los distintos distritos. “Queremos ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que era una prioridad para LLA pelear en la Ciudad. Hay muchos lugares para trabajar y pusieron la energía donde no hacía falta. Reflexionemos sobre lo que pasa cuando uno no cuida lo que tiene”, marcó Macri.

“Empiecen por barrer en casa”, dijo también por el ranking internacional que mide el nivel de corrupción en cada sector del Estado, y al respecto Macri agregó que “tomamos la presidencia en 2015 y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández cayó y hoy gobiernan hace un año y medio y no subieron ni un lugar. Empiecen a barrer por casa”, reafirmó.

Finalmente habló de su relación con Milei. “Quizás cree en su anarquismo que el Estado ‘a la mierda’. Yo le dije a Milei en Olivos, ‘yo no voy a venir acá para no decirte la verdad’. La última reunión fue a fines de agosto así que hace rato no hablamos. No quiero disputar poder, no quiero ser candidato, quiero que este país salga definitivamente adelante. Y lo primero son las instituciones y la macroeconomía en simultáneo. La baja de la inflación es solamente la base”, cerró.