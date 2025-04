Luego de meses de chicanas y mensajes teledirigidos a través de los medios de comunicación, volvieron a verse cara a cara Mauricio Macri y Santiago Caputo. Fue en la cena de anoche por la Fundación Libertad. Hubo chistes, sonrisas e incomodidades. Y hoy, en medio de la interna de La Libertad Avanza con el PRO, salió de manera explosiva el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja a detonar el acuerdo con el expresidente.

Si bien a través de las fotos pareció un encuentro ameno el de Caputo con Macri, en Casa Rosada dejaron trascender que las sonrisas del asesor de Milei en la foto fueron apenas protocolares.

"No cambia nada ese saludo con Macri. Lo saludó porque así le ensañaron en la casa, hay que saludar a todos. Nada más. Mauricio le hizo un chiste y listo", relataron en el entorno de Santiago Caputo a El Destape. El encuentro entre ambos se dio en un intervalo del acto en Parque Norte antes de que diserte Manuel Adorni y duró pocos segundos. Caputo se levantó a fumar, Macri se puso de pie y se dio el cruce. El asesor del Presidente se acercó, lo fue a saludar y el exmandatario le hizo un chiste.

¿Qué le dijo Macri a Caputo? Días antes en una entrevista Macri había expresado: "Algunos creen que transando con los malos te va a ir mejor. Les gusta lidiar con los malos. Se lo dije a Santiago Caputo". Sobre esa frase, el expresidente volvió anoche a recoger el guante y le dijo entre risas, según pudo reconstruir El Destape: "Acá no hay malos, eh". El asesor, también sonriente, le replicó: "Pero Mauricio, acá son todos malos". Para finalizar, Macri cerró: "Hay algunos malos y otros menos malos".

Para afuera había quedado la sensación de una noche de rosas entre los libertarios y los amarillos, que se encuentran en plenas negociaciones para conformar la alianza en Provincia de Buenos Aires. Pero hoy cambió todo.

Por la mañana, salió un ultrakarinista, el principal armador de la hermana del Presidente en PBA, a detonar la relación con Macri, tras la difusión de las fotos de Caputo con el expresidente. Se trata de Sebastián Pareja.

En el medio La Brújula de Bahía Blanca, Pareja le respondió a Macri, quien hace días contó: “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”. El armador de Karina fue con los tapones de punta contra el expresidente: "A los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados". Una bomba atómica.

El textual completo de Pareja en la radio bahiense fue: "Cuando ganamos en el ballotage, me junté con la mesa política y di una sola indicación que era no ir a caranchear en el PRO y sectores del radicalismo, dejar que el proceso decante naturalmente. En ese momento no había que comprarlos, estaban regalados y no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas".

Asimismo, fue a fondo contra Macri en particular. "Macri tiene como tarea que su espacio no desaparezca y la mía no es que el partido desaparezca, los que quieran sumarse, pueden hacerlo sin condiciones. La política debe comprender que cambiaron las reglas de juego, la persona que se sienta con nosotros y arranca la conversación preguntando qué le toca a él, si renueva o no su banca, se equivoca y la conversación se termina. Esa es una persona que no está a la altura de las circunstancias, somos determinantes con este tema, estoy siendo así y no vas a encontrar casos que vayan por el contrario", aseveró brutalmente Pareja contra el expresidente.

El hombre de Karina Milei en PBA fue tajante sobre qué quieren los libertarios en ese distrito: "Ni la dirección que le dé a los dirigentes de LLA ni la orden que baje Macri cambia lo que pasa en el territorio. La boleta va a ser la de LLA, no hay dudas de eso, no hay coalición entre dos partidos. Si me pidieran ganar la provincia de Buenos Aires lo logramos caminando con el acuerdo con el PRO, acuerdo con parte del radicalismo...". La interna entre ambos partidos hoy arde. ¿Llegarán a ponerse de acuerdo?