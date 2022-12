Oficialismo y oposición se reúnen para avanzar en la discusión del Presupuesto 2023

Será este jueves a las 16:30 horas. El tercer encuentro entre las partes podría tener avances significativos.

Este jueves a la tarde, oficialismo y oposición se volverán a reunir por tercera vez para avanzar en la discusión del Presupuesto 2023. El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, estará presente nuevamente y podría haber avances significativos.

Serán de la partida el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; Verónica Magario (vicegobernadora), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados), César Valicenti (presidente bloque de Diputados oficialista), Christian Gribaudo (presidente del bloque de Senadores de Juntos), Agustín Máspoli (vicepresidente de la banca de Juntos en el Senado); Maximiliano Abad (presidente del bloque de Diputados de Juntos), Andrés de Leo (senador de la Coalición Civica dentro de Juntos); el intendente macrista de La Plata, Julio Garro y Miguel Fernández, jefe comunal radical de Trenque Lauquen.

En la última reunión Juntos pidió un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) de $82 mil millones, un Fondo de Seguridad por $32 mil millones, y otros $50 mil millones para obras. Actualmente el FIM tiene $17 mil millones destinados y el fondo de Seguridad otros $12 mil millones más.

Respecto de la forma del desembolso del FIM, la oposición solicitó que sea una primera partida del 50%, y luego entre 3 y 4 cuotas ajustadas a inflación a medida que las obras vayan avanzando. También reiteraron una “compensación” por el FIM 2021 y 2022.

Los tiempos que apuran el Presupuesto

A principio de noviembre el Ejecutivo bonaerense envió el proyecto de ley del Presupuesto 2023 a la Cámara de Diputados. El mismo quedó fijado en $6.916.477.492.700 y hasta el momento distintos ministros asistieron a la Legislatura para detallar las partidas presupuestarias designadas a sus respectivas áreas, pero las reuniones fueron de carácter meramente informativo.

Es decir, en términos legislativos, el Presupuesto 2023 no entró en estado parlamentario ya que el oficialismo no logró sesionar durante noviembre. Según pudo averiguar El Destape, “la semana que viene (miércoles 7 de diciembre) habría sesión”.

Allí el Presupuesto “podría tratarse sobre tablas”, ya que “no hay tiempo para debatirlo en comisiones”. Sin embargo, fuentes legislativas oficialistas indicaron que “aún no está definido”, y dejan un manto de suspenso sobre el tema.

Lo cierto es que en la fugaz sesión del Senado provincial que se realizó el martes 29 de noviembre por la tarde, se aprobó sobre tablas la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias que se extenderán desde el 1° de diciembre hasta el 28 de febrero de 2023.