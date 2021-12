Ricardo Quintela: "Dejar a un gobierno sin presupuesto es algo gravísimo"

El gobernador riojano fue crítico con la oposición por rechazar el presupuesto nacional 2022.

Luego de la no aprobación en el Congreso, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destrozó a la oposición por su actitud en el recinto. En ese aspecto, señaló que no hay antecedentes de esta naturaleza en la historia democrática.

“Todos estamos muy sorprendidos, dejar a un gobierno sin presupuesto es algo gravísimo, esto no sucedió nunca en democracia”, aseguró Quintela. A su vez, sumó: “Yo fui seis años diputado nacional, y tuve que renunciar para hacerme cargo del municipio de la Capital, pero tuvimos que aprobar el presupuesto durante el gobierno De la Rúa, aún a costa de que muchos compañeros no estaban de acuerdo, porque nunca se deja a un gobernante sin la herramienta principal para poder gobernar".

"Después el gobernante se hace cargo de los costos, como también de los beneficios de la sanción del presupuesto, pero dejar a un gobierno sin presupuesto tiene una gravedad que no la puedo dimensionar”, agregó. De esta manera, apuntó a la oposición y soslayó: “Quienes endeudaron al país, quienes fugaron las divisas, quienes dejaron el desastre de país que recibimos, hoy hablan de moral, de ética, como si aquí no hubiera pasado nada, una locura”.

De igual modo, reveló: “Me extrañó muchísimo la actitud de los gobernadores, porque ellos conocen perfectamente bien que en sus provincias, como en nuestra provincia, aun cuando la oposición no está de acuerdo con la conformación o el contenido del presupuesto, nunca te deja sin esa herramienta fundamental, la ley de las leyes, la madre de las leyes”.

En tanto, insistió en la gravedad de la situación y en las consecuencias para la provincia, y aseveró: “Nosotros tenemos diques que no se van a poder realizar, jardines de infantes que no se van a poder realizar, hospitales, escuelas, rutas, acueductos, planta de tratamientos cloacales, planta de tratamiento industrial, viviendas, obras viales de alta montaña de envergadura que generan oportunidades laborales pocas veces vistas en mi provincia”. Y lamentó: “Esto nos genera no tan solo un problema grave desde el punto de vista económico sino de retraso en nuestra provincia en materia de obra pública y de servicios públicos, la situación es gravísima”.

Por último, declaró: “Todos los años tenemos que estar discutiendo, debatiendo, para que se incluya dentro del presupuesto fondos que compensen el punto que se nos sustrajo en el año 88, y hoy que no esté esa compensación dentro del presupuesto nos genera un grave problema, un grave perjuicio, y la previsión que tenemos para el próximo año se cae totalmente”.