Marijuán explicó por qué sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa "Ruta del Dinero K" y criticó al macrismo

El fiscal federal cruzó a Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Y contó detalles del caso que nació en un programa de Jorge Lanata.

El fiscal Guillermo Marijuán explicó por qué sobreseyó el miércoles pasado a Cristina Kirchner en la causa "Ruta del Dinero K" y criticó al macrismo. Además, contó detalles del caso que nació en un programa de Jorge Lanata. Marijuán solicitó el sobreseimiento de la Vicepresidenta un día antes del acto en Plaza de Mayo. Es en una investigación por lavado de dinero que ya tiene como condenado al empresario Lázaro Báez.

El fiscal federal cruzó a Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, quien lo había criticado. Marijuán recordó que el escrito presentado por la UIF macrista era apenas un punteo que describía situaciones vinculadas a otras causas contra la expresidenta, pero poco aportaban a los hechos que eran objeto del expediente de la “ruta del dinero”.

"A la expresidenta se la vinculó al proceso fundamentalmente a partir de manifestaciones de Leonardo Fariña, que dijo en una oportunidad que Lázaro Báez lo convocó a unas oficinas que tenía en la calle Carabelas, en la Ciudad de Buenos Aires, y le comentó que la ex Presidenta había llamado al señor Lázaro Báez para consultarle si era cierto que estaba llevando dinero al exterior. Ante ese comentario, Fariña le preguntó a Lázaro Báez: '¿Vos qué le dijiste?'. Y Lázaro Báez contestó: 'Se lo negué'", explicó marijuán a Infobae.

Agregó además: "Como se puede apreciar, no se trataba de un testimonio directo, porque Fariña no había presenciado ese encuentro. Tampoco como imputado colaborador Fariña afirmó que la ex Presidenta controlaba esa situación, simplemente había interrogado a Lázaro por este tema. A pesar de esa debilidad probatoria inicial, tanto la Fiscalía federal a mi cargo como la UIF, que en ese momento dirigía el señor Federici, como la Oficina Anticorrupción, solicitamos la declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo que había un estado de sospecha, tal como exige el Código Procesal Penal".

El fiscal argumentó que en 2018 el juez Sebastián Casanello declaró la falta de mérito. "Esto quiere decir que no encontró pruebas para procesar a Cristina Fernández de Kirchner". Y desde ahí hasta el momento que se va de la UIF en 2020, Federici "se limitó a presentar un escrito en donde ahora dice que aportaba 75 indicios que responsabilizarían a la ex Presidente", contó Marijuán. Y expresó: "Lo que presentó en su momento la UIF fue un detalle de otras investigaciones en trámite, como Hotesur o Vialidad, que si bien eran puntos descriptivos de esos procesos, no aportaban pruebas concretas sobre la participación de Cristina Kirchner en el manejo, exportación y movimiento de los 60 millones de dólares que llegaron a Suiza y luego volvieron a la Argentina".

Asimismo, Marijuán manifestó: "Yo tengo que fundamentar la elevación a juicio oral para que luego se pueda realizar un debate y puntualmente lo que debo señalar es qué hizo la imputada si así fuera para que se concrete el lavado de dinero. Entiendo muchas veces la decepción que puedan tener algunos políticos y algunos ciudadanos como el señor Federici, cuya íntima convicción muchas veces no se sustenta con las pruebas. Como en todos los casos judiciales, existe la necesidad de recoger pruebas que él justamente tampoco pudo aportar desde el año 2018 hasta que se retiró de la UIF, porque ningún juez, ni el doctor Casanello ni la Cámara Federal, pudieron elaboraron un auto de procesamiento y mucho menos se podría haber sustentado una elevación a juicio".

Y desligó a la Vicepresidenta de la acusación en la causa "Ruta del Dinero K". Contó: "El fallo de Casación, en lo que tiene que ver con las maniobras de lavado, lo hace aparecer a Lázaro Báez como un evasor y lo retira de la escena política y de su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la pregunta es: ¿qué debo hacer yo si no tengo pruebas directas de la participación de Cristina Fernández de Kirchner en la maniobra de lavado y además hay un fallo de Casación que indica que Lázaro Báez simplemente evadió y manejó discrecionalmente ese dinero 10 años después de abierta la causa y a 5 de la indagatoria?".

Por otro lado, el fiscal explicó por qué tomó esta decisión horas antes del acto en Plaza de Mayo. "Soy conocedor de las innumerables críticas respecto al momento en que dictaminé, en vísperas de un feriado extenso y de un acto político que se iba a desarrollar. La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver ninguna de esas circunstancias. A lo lago de los últimos meses, yo diría del último año, nos presentamos en la causa pidiendo al doctor Casanello la realización de numerosas pruebas. Ninguna de ellas arrojó un resultado que permitiera revertir el cuadro procesal de Cristina Fernández de Kirchner".

Y concluyó el tema sobre los tiempos de la Justicia: "El dictamen fue elaborado inmediatamente después de recibido el informe, que coincidió con este fin de semana largo. En su momento, pensábamos tenerlo antes, para diciembre, y me imagino que si yo hubiera opinado en ese momento seguramente también hubieran dicho que aproveché el Mundial de fútbol para que la noticia no tuviera la trascendencia que tuvo. Dictaminé cuando tenía los elementos y en base al análisis probatorio que efectué, como lo hago con los otros imputados de la causa y en cualquier otro caso".