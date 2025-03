Corte Suprema de Santa Fe: asumieron los jueces que eligió Pullaro y cambia el mapa judicial en la provincia

A 18 años de que se incorporara el último integrante, este lunes asumieron sus cargos Jorge Baclini y Margarita Zabalza, los nuevos jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, en una iniciativa que supone un giro institucional muy fuerte en la política de la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro.

Desde el momento en que ganó las primarias que lo convertirían en Gobernador, Pullaro hizo público su deseo de concretar un cambio significativo en el máximo tribunal santafesino. Este proceso generó muchas tensiones entre ambos poderes y profundizó el malestar en Tribunales. Finalmente, en noviembre pasado, obtuvo una victoria en la Legislatura con la aprobación de la reforma judicial y, meses después, logró el visto bueno de las postulaciones de los jueces que seleccionó.

Tras una serie de polémicas disposiciones, la oposición señaló que el cambio en el máximo tribunal de Justicia provincial es "a medida" de su gestión. Los nuevos ministros de la Corte cumplirán funciones hasta los 75 años, tal como lo determina la nueva legislación sancionada a mediados de noviembre.

El tercer miembro de esta renovación histórica de la Corte, que tendrá siete miembros en total, fue producto de un acuerdo de Pullaro con un sector del Justicialismo. De esta manera, Rubén Weder, jefe de relatores de la Corte Provincial y fiscal de Estado durante la gestión de Omar Perotti, asumirá el 30 de abril cuando deje su asiento en la cúpula judicial la ministra María Angélica Gastaldi.

El acto de asunción fue encabezado por el actual presidente de la Corte, Roberto Falistocco, y contó también con la presencia de los otros jueces del tribunal que se mantendrán en el cargo, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Daniel Erbetta. En cambio, no estuvo el gobernador Pullaro por "compromisos previamente contraídos", según el saludo que se leyó al inicio de la ceremonia.

Luego de la jura de los nuevos miembros, el Gobernador sostuvo que “esta renovación tiene que permitir que la Justicia de Santa Fe sea más eficiente y preparada para los tiempos que corren, que puedan dar respuestas, que sea más barata y que a los santafesinos y santafesinas no les lleve tanto llevar un trámite judicial".

Asimismo aseguró que “una Justicia moderna implica tener instituciones renovadas. Entendemos que los nuevos miembros le van a dar una mirada distinta, un mayor nivel de eficiencia y van a trabajar junto al Poder Ejecutivo para garantizar que la provincia de Santa Fe tenga instituciones sólidas, fuertes, que hoy se están transformando y mejorando”.

Nueva Corte Suprema de Santa Fe: quiénes son los jueces que eligió Pullaro

Jorge Baclini

Jorge Baclini tiene 58 años, es doctor en Derecho, especialista en la Magistratura y tiene más de 35 años en el campo del Poder Judicial. Su recorrido institucional está limitado al ámbito judicial. El abogado, recibido en 1986, trabajó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Si bien fue propuesto por la UCR, su postulación estuvo relacionada con el vínculo que lo une al gobernador Pullaro, aceitado cuando uno encabezaba la cartera de Seguridad y el otro, fiscal general de la provincia. Fue secretario de un juzgado de sentencia, luego juez de instrucción en Rosario. Con el cambio de sistema de enjuiciamiento concursó y ganó el cargo de fiscal regional de Rosario que ejerció desde 2014 y, luego, compitió con éxito para fiscal general de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta 2023.

Al hacer uso de su palabra en el acto de jura, Baclini dijo que después de 35 años en el Poder Judicial "conoce todos sus rincones y problemáticas", al tiempo que se comprometió a impulsar las reformas necesarias para garantizar la independencia y eficiencia del Poder Judicial, en un marco histórico frente a la reforma constitucional que se viene.

Margarita Zabalza

Margarita Zabalza es abogada, de extracción socialista, especialista en Derecho Tributario y docente. Tuvo cargos en la Universidad de Rosario (UNR), en la Municipalidad de Rosario y en las carteras de Economía y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Fue directora de Asuntos Legales (entre 2010 y 2012) en las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. En este último caso, pegó el salto hacia un lugar caliente: fue subsecretaria de Delitos Económicos en la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, unidad creada y comandada por Ana Viglione, quien junto a Andrés Ferrato quedó envuelta por ese entonces en una causa por falso testimonio vinculada a la organización criminal Los Monos. Ambos fueron absueltos en febrero de este año.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Zabalza volvió a rescatar un concepto que utilizó cuando juró como nueva integrante de la Corte. “Yo conozco a muchos funcionarios (judiciales) y sé como trabajan. Yo lo que planteo en un esquema más amplio, que nos pasa en otros ámbitos: quiero resaltar que en toda reforma que planteemos no nos tenemos que olvidar que la esencia es humana, a pesar de la tecnología que puede hacer todo más eficiente”, sostuvo y añadió en ese sentido: “Incorporemos herramientas con cautela, pero no olvidemos que la función de la Justicia es resolver los problemas de personas que están en un expediente. No quiero olvidarme de eso, detrás de cada expediente hay una persona con un conflicto por resolver”.

En cuanto a la paridad de género, la reforma judicial mantiene el principio contenido en el artículo 11 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta disposición busca garantizar que los nombramientos de ministros y procuradores reflejen la diversidad de género y especialidades, y promover una mayor inclusión de mujeres en los cargos de poder judicial. Sobre esto, la jueza planteó: “Es factible que lleguen más hombres que mujeres, y tienen que ingresar más mujeres porque debería ser lo natural. Pero sé que es un camino, que muchas mujeres están ya en espacios importantes en la Provincia y en Nación. Es un camino largo el de la igualdad, emprendido hace tiempo por las mujeres, y gracias a eso puedo estar hoy en este lugar”, remarcó.