Santa Fe: Pullaro logró la sanción de la reforma judicial para "limpiar" a los jueces de la Corte Suprema

Luego de la sanción que modificó el sistema previsional en septiembre y en medio del conflicto con el Poder Judicial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, obtuvo otra victoria en la Legislatura con la aprobación de la reforma judicial. Tras una intensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó la medida con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención, y elevó de seis a siete el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En el Senado, el proyecto también fue respaldado por el interbloque de Unidos, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y sectores del justicialismo alineados con el exgobernador Omar Perotti. Sin embargo, el Partido Justicialista (PJ) se abstuvo en su mayoría, con el rechazo de algunos de sus bloques más importantes, incluidos los de las diputadas Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf y Miguel Rabbia, así como el de Somos Vida.

Otros de los cambios principales que se establecieron es el tope de edad para ocupar el cargo, que se fijó en 75 años. La Constitución provincial manda como edad máxima los 65 años, pero por un caso extraordinario (del ex juez Casiano Iribarren), todos los que siguieron saltearon esa regla y continuaron ocupando sus sillas. Además, decreta la paridad de género entre sus miembros.

La legisladora De Ponti consideró la ofensiva como "el uso del poder para moldearlo a su medida sin cuidar la calidad institucional". Mientras que la diputada Rodenas observó el cambio de actitud política del oficialismo hacia un avance pírrico: "Esto no es una reforma sino un dispositivo de afinidades políticas cuyo mayor problema es saber si tiene legitimación social", apuntó.

La reforma no tiene efecto retroactivo, con lo cual la disposición que establece que los integrantes de la Corte cesan automáticamente al cumplir los 75 años no corre para para los tres que superaron esa edad: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y el presidente del Máximo Tribunal, Rafael Gutiérrez, quien dejó abierta por primera vez la posibilidad de dar un paso al costado. "Espero que la reforma sea para bien. La legislación es para futuro, no para atrás. Estoy pensando en la decisión. Me debo a mi gente del Poder Judicial", respondió a una consulta de la prensa en el marco del acto por el aniversario 451 de la fundación de Santa Fe realizado en Cayastá.

Hasta el momento, renunciaron la única mujer, María Angélica Gastaldi, quien dejará su puesto en abril del 2025, y Mario Netri, que abandonará su cargo en el Poder Judicial a partir de diciembre de este año. De la actual composición de la Corte solo quedaría Daniel Erbetta, el único que no llegó a la edad límite.

Reforma judicial de Santa Fe: cuáles son las principales modificaciones