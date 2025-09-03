El arzobispo de Córdoba advirtió: “No tengo dudas de que hay más pobres”

El arzobispo de Córdoba y cardenal, Ángel Sixto Rossi, se refirió a la situación social que atraviesa la provincia y el país, y aseguró: “No tengo dudas que hay más pobres”. El religioso explicó que nota la diferencia en la calle, pese a los indicadores del INDEC.

En diálogo con La Voz recordó que el actual gobierno “no inauguró la pobreza”, aunque consideró que la situación se ha agravado desde la llegada de Javier Milei al poder.

“La frenada de la inflación, seamos buenos y creamos que es cierto, da una tranquilidad psicológica. Creo que ayuda. Pero mi idea es que la inflación bajó y la pobreza subió, uno lo ve en la calle. La macroeconomía irá bien, pero no se cena macroeconomía”, afirmó.

Consultado sobre los modos de Milei y su espacio político, el cardenal sostuvo: “Estamos a un nivel casi decadente. Todo ese lenguaje, esa agresividad y violencia verbal normalmente va hacia la violencia física. Y de ahí se abre la puerta a un todos contra todos”.

En esa línea, agregó: “Políticamente no sé quién lo asesora. Apuntar a los discapacitados y a los niños enfermos, va a tener que revisar sus asesores. Cuando se maltrata a los extremos, a los viejitos y a los niños, estamos rayando la decadencia”.

Respecto del escándalo de presuntas coimas que salpica a funcionarios del Gobierno, Rossi señaló: “Parece que no son tan distintos”, aunque aclaró que aún es temprano para emitir un juicio categórico hasta que se comprueben las denuncias.

El arzobispo advirtió sobre la necesidad de regular el juego online y el acceso de los jóvenes a las apuestas: “Me constan dos suicidios de dos jóvenes desesperados por no poder devolver las deudas y no tener el dinero para devolverles a sus padres”.