Levantaron el acampe piquetero en la Plaza de Mayo: cómo sigue el conflicto

Reclamaban una suba del salario mínimo a 105 mil pesos y un bono para jubilados y monotributistas. Cómo sigue el plan de lucha de las organizaciones sociales de izquierda.

Luego de pasar la noche en la Plaza de Mayo, militantes de organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) levantaron el acampe, protesta donde confluyeron el miércoles en una multitudinaria movilización en reclamo de asistencia y luego de haber entregado un petitorio con sus demandas en el Ministerio de Economía.

Los manifestantes montaron algunas carpas sobre la superficie la histórica plaza ubicada frente a la Casa Rosada y prendieron pequeñas fogatas para resguardarse del frío. "Este acampe es una lucha por el salario; acampamos hasta mañana a la mañana y ahí decidiremos", había anunciado el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni a la prensa.

Fuentes oficiales indicaron que una delegación piquetera fue recibida el miércoles por funcionarios de Economía y autoridades de la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que se trasladaron hasta la cartera que conduce Sergio Massa. Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de "105.000 pesos" y un bono para jubilados y monotributistas. El secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera recordó que el 24 de agosto las organización mantendrán una nueva reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

"Dijeron que están 'pensando' la situación social en la Argentina. Se ve que son rápidos para resolver los problemas de los capitalistas, de los productores agropecuarios, pero no para los trabajadores, para los jubilados, para los que no pueden poner un plato de comida en la mesa", lanzó. En ese marco, afirmó la necesidad de un paro nacional y plan de lucha y que "la CGT no mire para otro lado". Y agregó: "Cambian los ministros y el ajuste sigue igual". El referente del Polo Obrero indicó está mañana en Plaza de Mayo que se reunirán los delegados de las organizaciones que integran el colectivo Unidad Piquetera para "discutir entre la continuidad a estas acciones de lucha".



"No recibimos ninguna comunicación ni respuesta" por parte del Ministerio de Economía "para toda esta gente que tiene una enorme necesidad" durante la reunión que mantuvieron ayer con funcionarios de Economía y autoridades de la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, señaló.

Cómo se gestó el acampe

En la mañana del miércoles, los manifestantes del Polo Obrero, el MST Teresa Vive, el Movimiento Barrios de Pie y fracciones del Frente Popular Darío Santillán se concentraron en distintos tramos de la Avenida 9 de Julio, lo que generó un caos vehicular en el centro y microcentro porteño.

Cerca de las 17, los dirigentes sociales decidieron liberar la Avenida 9 de Julio para liberar el paso del tránsito. En ese momento, un grupo de dirigentes se desprendió de las columnas ubicadas en Plaza de Mayo a la espera de una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, con la expectativa de ser recibidos por el titular de la cartera, Juan Zabaleta.

El pedido de diálogo con el gobierno se da en el marco de la disconformidad que generaron en las organizaciones sociales que no hayan sido contemplados en los anuncios económicos del nuevo ministro. Por el contrario, Massa había informado que se iba a iniciar un control de los planes sociales. Respecto a esto, Belliboni aseguró: "No nos preocupan las auditorías, sino la campaña de estigmatización".

Belliboni había dicho antes de la reunión que le iba a pedir al ministro de Economía un "bono o refuerzo de ingreso de 20.000 pesos para jubilados, monotributistas, precarizados y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo", además de un "plan de obras públicas con trabajo genuino y la universalización de los programas sociales". También le iban a solicitar el establecimiento del Salario Mínimo Vital y Móvil en los "105.000 pesos", por encima de la línea de pobreza