Vacuna Pfizer: Gerardo Morales apuntó contra Patricia Bullrich

El gobernador de Jujuy marcó distancia con la ex ministra de Seguridad y destacó que su irresponsabilidad "profundiza la grieta".

Gerardo Morales se sumó a las críticas contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de su irresponsable denuncia contra el Gobierno en la que aseguró que hubo un pedido de coimas al laboratorio Pfizer para traer su vacuna contra el coronavirus al país.

En un reportaje a radio La Red, Morales se refirió a las declaraciones de la titular del PRO y sostuvo que “hay que tener cuidado, y en todo caso hablar con pruebas concretas”. Asimismo, advirtió que las denuncias y contradenuncias "profundizan la grieta" y sostuvo que "hay que tratar de parar en un punto”.

“Para decir eso hay que tener elementos; creo que no ayuda en el marco de una pandemia, y creo que no se puede hablar si no hay pruebas concretas”, reafirmó el mandatario provincial de Juntos por el Cambio.

Morales tomó distancia de Macri

Por otro lado, el gobernador de Jujuy tomó distancia de Mauricio Macri y dejó en claro que no apoyaría una nueva postulación presidencial del ex mandatario rumbo a los comicios presidenciales del 2023.

Morales se refirió a las declaraciones de Elisa Carrió sobre Macri y agregó: “Yo emití la misma opinión, yo tampoco lo acompañaría en un nuevo intento, más allá de que no me inscribo en quienes lo quieren jubilar”.

“Fue presidente y tiene la experiencia de las cosas que se hicieron bien y mal. Pretendo que Juntos por el Cambio llegue (a la próxima presidencial) con un plan de Gobierno”, afirmó y sostuvo que en la coalición opositora se está dando un “reacomodamiento lógico” en el cual “hay una mesa horizontal que toma las decisiones”.



También opinó que “habrá candidatos radicales con miras al 2023" y que, desde ese espacio político, también pretenden "un rol más activo en la mesa de Juntos por el Cambio”.

Los dichos de Bullrich sobre Pfizer

Patricia Bullrich acusó al exministro de Salud Ginés González García de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer y denunció falsamente que el Gobierno planteó que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

En el programa del periodista macrista Luis Majul en LN+, Bullrich expresó: “Lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”.

La desmentida de Pfizer

Rápidamente, los dichos de Bullrich fueron desmentidos por Pfizer. "Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, lacompañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para laprovisión de la vacuna COVID-19", aseguró la empresa, a través de un comunicado.

De esta forma, la empresa rechazó las acusaciones de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y negó además que el Gobierno le hubiera exigido tener como intermediario de las tratativas al empresario Hugo Sigman.