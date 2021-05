Elisa Carrió le soltó la mano a Macri y explota la interna en la oposición: "No lo volvería a apoyar"

La líder de la Coalición Cívica le hizo la cruz a Mauricio Macri y sostuvo que no lo volvería a apoyar. Además, destruyó a Patricia Bullrich.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le dio un tremendo golpe definitivo al ex presidente Mauricio Macri. La dirigente -que apoyó al ex mandatario durante toda su presidencia- indicó que "no volvería a apoyarlo".

En medio de la interna feroz que vive Juntos por el Cambio, ahora se conoció un nuevo golpe por parte de una de las líderes más carismáticas del espacio y una de las principales aliadas de Mauricio Macri en su presidencia. Ante los constantes cruces de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta y de los desaires que deja el propio ex mandatario -junto con algunos errores de calculo- ahora Lilita Carrio cruzó al ex presidente.

En una entrevista con La Nación +, Carrió disparó: "No volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones", dijo Lilita agregando que "yo lo quiero, vivo sin rencores”. En el mismo carril, la líder de la Coalición Cívica también habló sobre la insólita denuncia de Patricia Bullrich y la vacuna de Pfizer. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias. Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, indicó.

La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, pidió este martes al presidente Alberto Fernández una reunión para "explicarle" sus cuestionamientos al Gobierno por las negociaciones por la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y afirmó que tiene "toda la información" sobre el tema, por lo que irá a la Justicia a "decir la verdad". Ayer, la propia empresa estadounidense la desmintió categóricamente y negó cualquier pedido de coimas de parte del gobierno argentino.

"Cíteme, voy hoy a la Casa Rosada y le explico, para que ponga en vereda a los funcionarios que impidieron la llegada de vacunas. No persiga al que le dice la verdad. Si le mintieron y se dejó mentir, él también es responsable", manifestó de manera desafiante la dirigente de Juntos por el Cambio.