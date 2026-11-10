El pedido de informes en Diputados por la carpa vip en la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

La polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo se mudó al Congreso de la Nación. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones detalladas sobre la instalación del sector VIP destinado a funcionarios, empresarios y figuras del espectáculo.

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El escándalo estalló luego de que algunos de los invitados difundieran imágenes de la carpa exclusiva montada en la zona del Monumento a los Españoles. En las postales se observó un ambiente sofisticado con catering de lujo y la presencia de celebridades como Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza, entre otros invitados.

Según consignó El Destape, el Gobierno porteño tuvo a disposición 250 lugares asignados para funcionarios, familiares e invitados especiales. El resto de las invitaciones corrió por cuenta de Nación y de la Iglesia. Consultados sobre si en ese cupo habían incluido celebridades, respondieron que tomaron la decisión de no informar la lista de agasajados.

"No entendieron nada del mensaje papal"

"Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados. En el gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje", cuestionó Paulón tras formalizar el reclamo en la Cámara baja.

La presentación parlamentaria apunta a revelar los detalles de una contratación que habría alcanzado los 8.690 millones de pesos bajo el argumento de "urgencia", a pesar de que la visita apostólica estaba programada desde hacía meses. Además, el texto indaga sobre el criterio de distribución de accesos —marcando la paradoja de que la vicepresidenta Victoria Villarruel declaró no haber recibido la acreditación— y exige transparentar si existió un conflicto de intereses en la adjudicación directa a la firma contratista.

Los detalles del pedido de informe del diputado Paulón

A) Invitados VIP



A.1. Sobre los sectores diferenciados del predio (VIP, preferencial, autoridades, prensa, backstage) informe capacidad total, ubicación, cantidad de carpas y de personas efectivamente acreditadas en cada uno.



A.2. Sobre las personas invitadas o acreditadas a sectores VIP o preferenciales, indicar listado total y qué área cursó cada invitación, el carácter en que fue invitada (funcionario, legislador, magistrado, representante de culto, empresario, figura del espectáculo, la moda o los medios, familiar o allegado, otro) y el sector asignado.



A.3. Criterios objetivos o protocolo aplicados para elegir a los invitados y asignar ubicaciones, funcionario que los aprobó y acto administrativo que los formalizó. Remita copia.



A.4. Cupos asignados a cada institución (Estado Nacional, Gobierno de la Ciudad, Iglesia, Nunciatura, contratistas y otros). Explique la diferencia entre los aproximadamente cuatro mil invitados VIP estimados en el pliego de la contratación 79-0012-CD126 y los doscientos cincuenta invitados que, según se informó, correspondían a Nación y a la Ciudad.



A.5. Acreditaciones emitidas a autoridades de los tres poderes, gobernadores y legisladores, y motivos por los cuales la Vicepresidenta de la Nación, Presidenta del Honorable Senado, manifestó públicamente no haber recibido el código QR de acceso, indicando si otras autoridades o legisladores se encontraron en igual situación.



A.6. Para las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, y para los acompañantes de funcionarios y legisladores: quién cursó cada invitación, fundamento de interés público que la motivó y si cumplieron algún rol en la ceremonia.





B) Contrataciones



B.1. Costo total, estimado y definitivo, de la misa y la vigilia, con desglose por rubro y proveedor, y con indicación de partida presupuestaria y fuente de financiamiento.



8.2. Para los procesos 79-0010-CD126, 79-0011-CD126, 79-0012-CDI26, 79-0013-CDI26, 79-0015-CD126 y 79-0016-CD126, y toda otra contratación vinculada: objeto, monto adjudicado, oferentes y montos ofertados, fechas de inicio y adjudicación, y fundamentos de la urgencia y del procedimiento de excepción, explicando por qué no se recurrió a procedimientos competitivos habiendo sido la visita anunciada con meses de anticipación. Remita copia de los expedientes.



B.3. Respecto de la contratación 79-0012-CD126 (organización integral, $8.690.000.000, DF Entertainment): criterios de evaluación y adjudicación, análisis de conflictos de intereses atento a que la adjudicataria integra el grupo que administra el estadio Luna Park en virtud de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires, y subcontrataciones realizadas con proveedor y monto.





C) Catering y servicios a invitados



C.1. Sobre el "Catering VIP" previsto en el pliego y todo otro servicio de alimentos y bebidas: cantidad de servicios contratados y efectivamente prestados, menú, costo unitario y total, proveedor y personas atendidas por categoría (funcionarios, legisladores, magistrados, representantes de cultos, empresarios, figuras públicas, prensa, seguridad, sanitario, voluntarios).



C.2. Detallar costo y proveedor de los demás servicios de los sectores VIP y preferenciales: carpas, mobiliario, sanitarios, traslados internos (carros eléctricos, cuatriciclos, monopatines y vehículos), acomodadores, seguridad privada y obsequios o kits entregados.



C.3. Desglose qué áreas y de qué jurisdicción asume las erogaciones para cada uno de esos servicios: Tesoro Nacional, Gobierno de la Ciudad, Iglesia o aportes privados. En este último caso, identifique aportantes, montos, canal utilizado y contraprestaciones, indicando si los aportantes o sus allegados recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales, y su compatibilidad con la Ley 25.188 y el Decreto 1179/2016.