Javier y Karina Milei, Jorge Macri y María Belén Ludueña (Foto: Prensa GCBA)

En medio de una interna feroz y del inicio de las negociaciones electorales, la visita del Papa León XIV sirvió para intentar morigerar los cruces dentro del Gobierno, mostrar acercamientos con aliados relevantes, abrir la puerta a lecturas variadas de un mismo evento y exhibir alineamientos. Una jornada en las que destacaron el faltazo de Mauricio Macri, la polémica en torno al sector VIP de invitados, la invitación de la Ciudad a Horacio Rodríguez Larreta y la incorporación a última hora de Patricia Bullrich en la carpeta presidencial destinada a la prensa.

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Además de retratar al Papa León XIV y la multitud que acudió al Monumento a los Españoles, cada Gobierno tuvo su propia mirada del evento: Nación concentró los ojos en la pareja de hermanos presidenciales, Javier y Karina Milei, y su Gabinete. La Ciudad, en tanto, lo hizo con fotos de Jorge Macri junto a María Belén Ludueña. Contrastes. En las imágenes de la administración porteña sí tuvo lugar la captura del jefe de Gobierno al lado de los Milei, una ausencia en la selección hecha por la Casa Rosada (al menos en sus primeras versiones), que apenas atinó a mostrar al trío de espaldas. Tal vez por esa falta de gentileza, desde Uspallata se envió una instantánea del saludo con abrazo entre el alcalde y el primer mandatario que después fue eliminada.

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Javier y Karina Milei, Jorge Macri (Foto: Prensa Presidencia)

Pero la conversación más resonante no estuvo concentrada en los guiños entre las administraciones que están negociando una posible alianza electoral, sino en un VIP reservado para que un grupo de famosos siguiera la misa desde las primeras filas. Según contó Yanina Latorre, una de las favorecidas, todos respetaron el protocolo de vestimenta negra y mangas largas salvo Zulema Yoma y Zulemita Menem, que usaron colores pastel.

Desde la Ciudad confirmaron a El Destape que el Gobierno porteño tuvo a disposición 250 lugares asignados para funcionarios, familiares e invitados especiales. El resto de las invitaciones corrió por cuenta de Nación y de la Iglesia. Consultados sobre si en ese cupo habían incluído celebrities, respondieron que tomaron la decisión de no informar la lista de agasajados, aunque se revelaron algunos nombres.

Entre los invitados por la administración de Jorge Macri estaba Mauricio Macri, que no asistió al evento. En Uspallata se hicieron eco de la explicación del entorno del expresidente: viajaba y no iba a estar en Buenos Aires. Tal vez por eso, se especuló, sí hizo acto de presencia en el Palacio Libertad el domingo, único exjefe de Estado invitado al evento directamente por la pareja de hermanos presidenciales. El propio Milei confirmó que ambos buscaron dejar las diferencias de lado para coordinar su participación, que tuvo lugar en primera fila. Desde el entorno del líder del partido amarillo confirmaron que se fue inmediatamente después del acto.

Además de Mauricio, la Ciudad invitó a Gabriela Michetti, exvicepresidenta de la Nación; Esteban Bullrich, exministro de Educación y exsenador nacional; la intendenta de Vicente López y alfil de Jorge Macri, Soledad Martínez; y Horacio Rodríguez Larreta.

Larreta fue invitado en calidad de exjefe de Gobierno porteño, un acto meramente protocolar, confirmaron desde Uspallata. Misma lectura hizo el larretismo: “Cero contacto”. Horacio considera que Jorge se volcó demasiado hacia la derecha y no quiere compartir espacio político con Macri, cuya gestión golpea incesantemente.

El factor Bullrich

Pasadas varias horas del evento, el Gobierno nacional seguía cargando fotos en una carpeta especial generada para compartir con la prensa. En una de esas cargas tardías aparecieron tres fotos de Patricia Bullrich, que no habían estado en la selección inicial.

La relación con Bullrich vive momentos de tensión que, con gestos, buscaron disipar. Como ya había contado El Destape, cada vez que los roces crecen, surge una foto para mostrar cordialidad. Ayer fue el saludo entre ella, el Papa León XIV y Milei. Un saludo que demoró 45 segundos desde el inicio de la fila hasta llegar a la ubicación de la senadora, casi al final de la línea.

En la previa a esa imagen, la senadora Nadia Márquez, señalada como posible intento de reemplazo de Patricia, tanto en la jefatura de bloque como en la candidatura vicepresidencial, posteó una imagen suya junto a Karina y Martín Menem: “EQUIPAZO. No hay mileísmo sin Milei. Somos parte del gran equipo del Presidente Javier Milei. Estamos en todas las provincias, en cada ciudad, algunos fuertes en territorios, otros en redes sociales. Mujeres, hombres y niños. Nos verán en todos lados, y Milei será el primer Presidente no peronista en lograr la reelección”.