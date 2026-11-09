Frente al Gobierno y la Corte, León XIV recordó cuando Jesús echó a los mercaderes del templo

En la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento a los Españoles se leyó el pasaje del Evangelio de Juan en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo y les reclama: "No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio". La lectura no fue elegida especialmente: es la que corresponde al calendario litúrgico de este día. Sin embargo, sonó frente a la comitiva del gobierno de Javier Milei y los miembros de la Corte Suprema.

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Por qué se leyó este Evangelio en la misa del Papa

La Iglesia católica organiza las lecturas de cada misa según un calendario litúrgico fijo. El pasaje de Juan 2, 13-22 es el que corresponde a la fecha, por lo que su lectura no respondió a una decisión del Papa ni de los organizadores de la visita.

La coincidencia, de todos modos, resultó sugestiva por el público que la escuchó en primera fila: Milei, sus ministros, y los popes del Poder Judicial, entre otras personalidades.

Qué dice la lectura: Juan 2, 13-22

El relato ubica a Jesús en Jerusalén, cerca de la Pascua judía. En el Templo encontró a vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a cambistas sentados ante sus mesas. "Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas", dice el texto.

A los vendedores de palomas les ordenó: "Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio". Cuando le pidieron una señal que justificara su acción, respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar". El Evangelio aclara que "él se refería al templo de su cuerpo", en alusión a la resurrección.

Qué significa el pasaje de los mercaderes del templo

El episodio es uno de los más conocidos de los Evangelios. Sus principales enseñanzas son:

El rechazo a la comercialización de la fe: Jesús condena el uso de lo sagrado para obtener ganancias o beneficios personales.

La purificación del culto: el templo se había llenado de transacciones que distraían de la oración, y la acción de Jesús busca restaurar ese espacio.

Jesús como nuevo templo: la presencia de Dios deja de estar ligada a un edificio y pasa a su propia persona.

El celo por la justicia: muestra una faceta firme de Jesús frente a los abusos sobre lo sagrado.

Lo interior sobre lo exterior: el ritual vacío no vale si no hay una transformación del corazón.

Una lectura frente a un gobierno del libre mercado

El pasaje se leyó ante un gobierno cuyo presidente se define como liberal libertario y ubica al libre mercado y a la libertad individual en el centro de su programa. La imagen de Jesús derribando las mesas de los comerciantes contrastó con ese ideario frente a la comitiva oficial.

El contraste se suma a otros mensajes del Papa durante la visita. En el Pequeño Cottolengo Don Orione, León XIV llamó a "salir del individualismo" y pidió que la Argentina sea capaz de hacer "grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión".