León XIV, testigo de un nuevo capítulo en la pelea entre Milei y Villarruel

La visita del Papa León XIV a la Argentina no interrumpió la disputa entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Ayer, el propio líder de la Iglesia Católica saludó a la Vicepresidenta, cosa que el Presidente no hizo. Hoy la titular del Senado reveló que no le dieron al QR necesario para asistir a la misa en el Monumento a los Españoles, aunque de Casa Rosada afirmaron que sí se le envió invitación.

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Villarruel asistió el domingo a la recepción al Papa Francisco, el día de su llegada, el domingo en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. Bien informado de la realidad argentina, el sumo pontífice señaló uno a uno los cortes hechos por la motosierra de Milei: pensiones para discapacidad, presupuesto universitario y el mundo del trabajo. Como si se tratara de un tercero, el Presidente y su gabinete se limitaron a aplaudir.

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Tras finalizar su discurso, León XIV bajó del escenario y, antes de retirarse, se acercó a la Vicepresidenta y la saludó. Milei había ignorado a Villarruel y no volvió a saludar a su ex compañera de fórmula. La titular del Senado y sus cuentas de apoyo difundieron el saludo.

Esta manaña, el Sumo Pontífice encabezó al mediodía una multitudinaria misa en el monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo. El Presidente, su gabinete y otras autoridades asistieron a la ceremonia. No así Villarruel.

"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", explicó Villarruel a través de X, en una interacción con un usuario; su principal forma de expresar sus diferencias con la gestión de Milei.

Por la misma vía, la Vice también se sumó a las repercusiones del sucesor del argentino Francisco I y su impacto en el plan económico y los modos del Presidente. "Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usas para tu beneficio político y personal", lanzó Villarruel, que se reivindica como católica y se encuadra en la rama lefevrista.

La Rosada desmintió a Villarruel

Sin embargo, desde el gobierno mileista desmintieron la versión de la Vice. Fuentes de la Casa Rosada informaron a El Destape que le enviaron el mail de Ceremonial del Gobierno a su similar del Senado el 4 de noviembre.

A su vez, el 7 le enviaron al mail de la secretaria Privada de Villarruel, Guadalupe Jones, el QR para que la Vicepresidenta pueda asistir a la misa realizada en el monumento a los Españoles.