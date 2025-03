Tras la conferencia de Kicillof, cómo sigue la estrategia política contra Milei

Tras la conferencia de prensa de Axel Kicillof en la que le pidió a Javier Milei que “no sea cobarde” y le volvió a pedir una reunión “para trabajar con seriedad” por los casos de inseguridad, desde Gobernación evalúan que el escándalo del Presidente “pasó la pantalla”; es decir, que no fue una sola denuncia por redes sociales, sino que tocó fibras en la política. “Fue más allá”, esgrimieron internamente.

“Es para tomarse en serio lo que dijo”, destacaron desde calle 6. Tal es así que estudiaron cómo sería una intervención real en la Provincia: “Hubo 75 intervenciones provinciales a lo largo de la historia”, detallaron y agregaron: “Ninguna fue ni por asomo por algo como lo denunció Milei”.

Malena Galmarini dialogando con la Jeda de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez post conferencia de prensa de Kicillof

En ese sentido, durante la mañana del viernes lo llamaron los gobernadores de casi todas las provincias, entre los que se encuentran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro) y sus pares peronistas que lo hicieron públicamente. Según detallaron a El Destape, en las próximas horas algunos gobernadores que no forman parte del peronismo harán público al acompañamiento a Kicillof. “Entendemos que iban a evaluar si los nombrábamos en la conferencia o si sacábamos rédito político, pero como no fue así probablemente hagan transmitan el apoyo que nos dieron a la sociedad”, señalaron.

“Hoy salió todo el mundo a acompañarnos, desde radicales, el PRO, por supuesto todo el peronismo, de todos lados”, remarcaron desde Casa de Gobierno e hicieron hincapié en que “hay un montón de puentes tendidos en el peronismo” y que el apoyo puntual de la jornada ayudó a “acercar posiciones”. El mandatario mostró músculo político para continuar con la pulseada a la que lo llevó el gobierno Nacional.

Los pasos políticos a seguir desde PBA

Sobre ello y en relación a las futuras definiciones que Kicillof deberá tomar en materia electoral, fuentes gubernamentales anticiparon a El Destape que “no será solo el Gobernador” el que defina suspensión o no de las PASO, ya que ese gesto “demuestra la unidad” que quieren mantener y alejan los fantasmas de una ruptura o quiebre dentro del peronismo. “El debate se estirará lo que sea necesario, pero no habrá ninguna decisión en soledad”, remarcaron. Amén de ello, indicaron que hasta el momento, no recibieron ningún llamado desde el PJ Nacional, luego de que anunciaran la creación de una mesa política de Unión por la Patria (UxP).

Lo cierto es que, en caso de querer la suspensión de las PASO, se necesita avanzar en la Legislatura bonaerense con un proyecto de ley. El escrito del massista, Rubén Eslaiman, presentado el año pasado es el que tiene el visto bueno de Casa de Gobierno. Para su aprobación necesitan la mitad más uno; números que el oficialismo tiene. En caso de tener que fijar una fecha para que haya PASO los tiempos legales son entre 120 y 150 días antes; es decir, debería anunciarlo durante el mes de marzo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera con Axel Kicillof y Verónica Magario post conferencia de prensa

Luego de ello, restará si desdoblan o no. A las públicas declaraciones del mandatario, sobre que la implementación de la Boleta Única Papel era un “desdoblamiento de facto”, se suma otro gesto más: en los últimos días, un gobernador le contó a Kicillof que ‘había hecho el simulacro de no desdoblar y que ello implicaba que las mesas de votación tuvieran un inicio de apertura con gente haciendo cola por más de dos horas’, por lo cual, el mandatario en cuestión tomó la decisión de desdoblar para que los comicios se puedan llevar con tranquilidad”. Al respecto “no habrá ningún indicio” en la apertura de sesiones de la Legislatura el próximo miércoles 5 de marzo. “Habrá anuncios de gestión”, aunque no adelantaron cuáles serán.