Tras el ataque de Milei, Kicillof afirmó que "hace falta unidad para defender la democracia"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que "hace falta unidad para defender la democracia". Lo dijo en el marco de la conferencia de prensa en la que respondió al ataque del presidente Javier Milei a la provincia de Buenos Aires, por el cual se solidarizaron varios dirigentes del peronismo y también fuerzas de la oposición.

"Quiero agradecer el apoyo que recibimos de gobernadores, intendentes, dirigentes, partidos y espacios políticos propios y opositores. Milei tiene que tener claro que más allá de las diferencias hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución", señaló el máximo mandatario provincial ante la prensa.

Y subrayó: "No es solidaridad conmigo, es con el pueblo bonaerense. Porque es una amenaza que hay que entender bien: una intervención de una provincia implica intervenir sus instituciones, municipios, sindicatos, universidades. Es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular".

Luego de pedirle al Gobierno nacional ser convocado para trabajar en combatir la inseguridad, luego del crimen de la niña Kim Gómez tras un robo en La Plata, el Presiente respondió pidiendo la renuncia de Kicillof para la posterior intervención de la provincia de Buenos Aires. A raíz de esto, funcionarios, intendentes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires respaldaron al jefe provincial, en el marco de la conferencia de prensa que dio hoy en el salón Dorado de la Gobernación. También hubo expresiones de respaldo de dirigentes de fuerzas opositoras y otros gobernadores.

"La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos prepotentes y el resentimiento de un presidente que sigue sin comportarse como tal. Va a hacer falta, y por eso agradezco a otros espacios políticos, unidad para defender la democracia", afirmó el mandatario bonaerense.

Kicillof rechazó el "sueño autoritario" y anunció denuncia contra Milei por atentado al orden institucional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei luego de los brutales ataques del mandatario nacional, que le pidió la renuncia y mostró su interés de intervenir a la provincia de Buenos Aires, apuntando contra la gestión. "Milei es el principal responsable del narcotráfico".

En el marco de la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde dijeron presentes integrantes de su gabinete, dirigentes gremiales y sociales e intendentes de la provincia, buscó dar un mensaje de fortaleza ante los constantes ataques de Nación. En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei buscó utilizar políticamente el caso Kim Gómez y le pidió la renuncia al gobernador bonaerense con un único objetivo: intervenir su distrito. Previamente, Kicillof había invitado al gobierno a trabajar "con seriedad" y en conjunto el problema de la inseguridad.

"No es conmigo, es con el pueblo. Le pido a Milei que no sea cobarde... no va a atropellar la democracia y no va a atropellar a nuestra provincia de Buenos Aires", sentenció Kicillof. Además, afirmó que el jefe de Estado "no se dio cuenta la enorme gravedad que tiene amenazar de esta manera". Y remarcó: "Este es su sueño autoritario: intervenir una provincia donde perdió las elecciones. La democracia, el federalismo y la constitución no se tocan".