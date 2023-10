La Provincia de Buenos Aires desminitó que sus funcionarios hayan participado de operaciones ilícitas: "Campaña sucia"

Desde el gobierno provincial atribuyeron la nota periodística a una "campaña sucia".

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires salió a desmentir esta tarde una nota publicada ayer en el diario La Nación con la firma del periodista Carlos Pagni en la que el autor denunció que algunos fondos buitre habían pedido información a autoridades financieras norteamericanas sobre los movimientos de personalidades políticas ligadas a PBA por sospechas de transferencias por una "enorme" suma de dinero a una cuenta bancaria suiza. En particular, el diario apuntó contra el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, Carlos Montaña, y el subsecretario de Obras Públicas bonaerense, Diego Benítez. El gobierno de Axel Kicillof, señaló que "las personas mencionadas

desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan".

En un duro comunicado, el gobierno de Kicillof adelantó que presentarán una "queja formal" ante el tribunal estadounidense en la que cuestionarán las "acusaciones de los buitres" y denunciarán "la mala fe" en el uso de la información. Lo que sostuvo el gobierno provincial es que la denuncia fue realizada por uno de los abogados de un fondo buitre (Dennis Hranitzky, de estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) en el marco del litigio abierto que mantiene PBA con esos fondos luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la Provincia.

"Las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado", aseguró el gobierno provincial en el comunicado. Fuentes de la gobernación aseguraron a El Destape que Kicillof "estaba furioso" y adjudicó la nota a una "campaña sucia".

De la misma manera, sostuvo que ninguno de los funcionarios mencionados en esa nota, ni tampoco las autoridades provinciales, fueron consultadas antes de la publicación para chequear la información. "No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás", dijo en Twitter, Montaña y agregó: "Iniciare las acciones legales correspondientes, a fin de clarificar dichas versiones TENDENCIOSAS y MALINTENCIONADAS".

Otra de las que rechazó la acusación de Pagni fue Ana María Cecilia Baza, asesora general del Gobierno. En un mensaje en redes sociales, afirmó: "Se me acusa, sin prueba alguna, de haber participado de operaciones de lavado de activos. Quiero aclarar que no poseo cuentas bancarias en el exterior, ni he tenido participación en operacones bursátiles de ningún tipo".

Kicillof: "Las propuestas de la derecha ya fracasaron"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó hoy en la ciudad de Zárate su convicción de que "los problemas no se resuelven con ajuste, sino con más escuelas, hospitales y derechos para los trabajadores" y afirmó que "cuando uno observa las propuestas, ve que la derecha viene con fórmulas supuestamente milagrosas que ya fracasaron".

Kicillof encabezó un acto junto a la candidata a intendenta de Zárate, Agustina Propato, en el Club Villa Ciriaco, donde aseveró: "Nos llevaron a contraer la deuda más grande de la historia con el FMI, que hoy está de nuevo auditando nuestras cuentas". Dijo en referencia al préstamo tomado por el Gobierno de Mauricio Macri.

"No es con menos Estado, sino al revés: con más Estado presente para expandir los derechos, y construir nuevas escuelas y hospitales públicos de calidad", en alusión esta vez al candidato libertario Javier Milei. Al pedir el voto para el oficialismo y Sergio Massa, Kicillof remarcó: "El 22 de octubre nuestro pueblo va a expresar la esperanza de un futuro mejor que, en Zárate, solo es posible con Agustina Propato como intendenta. Necesitamos también de un Gobierno nacional que nos acompañe y tire para el mismo lado: para que haya más producción, salud y educación, la solución es elegir la boleta completa de Unión por la Patria".