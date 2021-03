La exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se presentó en Sólo una vuelta más al aire de TN y se tiró en contra de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto tras sus últimas declaraciones sobre el mamarracho de la oposición frente a la Casa Rosada en donde colgaron bolsas mortuorias tanto con su nombre como el de otros dirigentes del oficialismo. Bullrich no sólo celebró la movilización sino que insultó a una referente indiscutida de la lucha por los Derechos Humanos en nuestro país.

"Yo no le doy autoridad moral a Estela de Carlotto", lanzó la jefa del PRO y se tiró en contra de los Derechos Humanos. "Estos organismos de Derechos Humanos no son más que organismos del poder kirchnerista", sentenció en una clara línea con su obsesión con el gobierno Nacional.

Después de que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo la tildara de "monstruo" por su actuación en la última de las movilizaciones de la oposición, Bullrich respondió: "Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de (Santiago) Maldonado. Me mandó a aceptar que había una desaparición forzada". En este sentido, le reclamó que no la haya ayudado cuando desapareció el joven en circunstancias más que dudosas. "¿Con qué autoridad moral? Si cuando me atacaron no salió a decir que eso no se puede decir", cuestionó.

Fiel a su prepotencia, lanzó que "la palabra de Estela de Carlotto para la Argentina que cree en el progreso, no se le cree nunca más". "Hoy los Derechos Humanos van por otro lado", insistió al tiempo que apuntó que "no dicen nada del vacunatorio vip, son partidarios y viven del partido del Gobierno".

En este sentido, volvió a las irregularidades en la campaña nacional de vacunación y, completamente ajena a la realidad, acusó a Estela de Carlotto: "Por más que tenga 90 años, ¿por qué ella se vacunó? ¿no pensó antes?".

"Es muy importante para nosotros que Horacio Rodríguez Larreta no se haya vacunado y que primero esté el personal de salud", completó.

Sobre el 27F

La ministra es una histórica promotora de las marchas en contra del gobierno de Alberto Fernández. Sobre el 27F, expuso que "el balance es muy bueno. A lo largo y a lo ancho del país la gente salió por sentimientos".

Sobre el rechazo que generó la performance de las bolsas mortuorias, consideró que "las personas no tienen autoridad moral para hablar" al tiempo que destacó que desde Juntos por el Cambio tienen "autoridad moral para hablar" porque "no" se vacunaron.

"Ni el PJ ni el presidente Fernández pueden sacar los comunicados que sacaron. Si no hablás de la acción y de la reacción, no tenés autoridad moral", insistió.

Sobre las bolsas mortuorias colgadas en Casa Rosada

La jefa del PRO relativizó por completo la performance de mal gusto montada en la entrada de la casa de Gobierno y consideró que "no fue un grupo extremista, fue un grupo que quiso dar un mensaje y finalmente el mensaje fue interpretado, claramente, para tomar ventaja de otra manera, de una manera distinta a lo que el grupo quiso expresar".

El conductor Diego Sehinkman reforzó la posición de Bullrich y sumó la suya en completa concordancia con la exministra y con TN. "Mi posición personal es que ahí no está el foco. Lo de las bolsas le permitió al Gobierno patear y meter un gol".

"No fue para mí lo más importante, pero no funcionó", sintetizó.