Cristina Kirchner preside la reunión del Consejo del PJ

La ex presidenta Cristina Kirchner encabeza esta tarde la reunión del Consejo del Partido Justicialista Nacional convocada la semana pasada. En medio del escándalo cripto y los peores días del gobierno de Javier Milei, el PJ evalúa sus pasos a seguir. El principio la bancada de Unión por la Patria (UP) en el Senado decidió esta tarde que no estará presente en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el próximo sábado.

"Decidimos no escuchar al Presidente porque las veces que se refiere a nosotros nos trata muy mal y miente", afirmó el jefe de la bancada, José Mayans, en la previa al ingreso al congreso del Partido Justicialista nacional esta tarde. Mayans pidió que Milei, en vez de hacer show, de la orden para que el Presupuesto 2025 se trate en el Congreso.

Noticia en desarrollo