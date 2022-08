Trabajo dictará la conciliación y se levanta el paro de colectivos

El miércoles se reunirán con el gremio para acercar posiciones por un incremento salarial.

El Ministerio de Trabajo dictará en las próximas horas la conciliación obligatoria en el conflicto por la paritaria de la UTA y levanta de esa forma el paro de colectivos que estaba previsto que comience esta noche desde las 22 hasta las 6 de la mañana del miércoles.

Desde el gobierno informaron a El Destape que el miércoles las autoridades del Ministerio de Trabajo se reunirán con los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para debatir acerca de los aumentos salariales.

Por su parte, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, informó que aún no fueron notificados de la conciliación obligatoria y que por el momento el paro sigue en pie. De esta forma desmintió un comunicado viejo de la UTA que circuló en las redes sociales y que decía que ya habían levantado el paro.

"Hasta que el Gobierno no les pague, ellos no pueden hacerse cargo del reclamo nuestro. El problema es entre el Gobierno y los empresarios", señaló Roberto Fernández, en referencia a que los dueños de las empresas no podían pagar incrementos salariales si el gobierno no aumenta los subsidios.

La UTA había anunciado el lunes un paro en todos los servicios de transporte de colectivos de corta y media distancia en reclamo de la reapertura de las paritarias. La medida de fuerza fue ratificada este lunes en horas de la noche por la organización gremial a través de un comunicado que lleva la firma del secretario general del sindicato, Roberto Fernández.



"Dejamos en claro que hemos pedido que se adelanten las negociaciones paritarias y que estamos reclamando un incremento salarial urgente, ante empresarios que de manera insólita reconocen que aquello que solicitamos es justo, pero aun así manifiestan no poder dar las respuestas que corresponden", cuestionó la UTA.

Por su parte, el secretario de prensa del sindicato, Mario Caligari, explicó que el paro es "consecuencia de haber fracasado en el pedido que se le ha hecho a las cámaras empresarias de reapertura de paritarias y un bono que es necesario para recomponer los salarios".



Por otro lado, desde la UTA informaron que las cámaras empresariales del transporte de pasajeros rechazaron la demanda del gremio con el argumento de que los trabajadores "no tienen medios suficientes" para afrontarlo, aunque sí reconocieron "la necesidad que tenemos los trabajadores".