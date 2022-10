Moyano, sobre paritarias: "Si vienen con un 130% y medio, lo analizaremos"

El secretario de Camioneros y miembro del triunvirato de la CGT no descartó realizar un paro si no hay acuerdo salarial. Las negociaciones con el Ministerio de Trabajo se retomarán el miércoles.

El secretario adjunto de Camioneros y miembro del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, no descartó realizar una medida de fuerza por la negociación paritaria y advirtió que las posturas entre las distintas parte todavía son distantes entre si. "Ojalá no se llegue a una medida de fuerza", afirmó según recogió la agencia Noticias Argentinas.

En la última reunión, el gremio ratificó su pedido de aumento del 131 por ciento, pero los empresarios ofrecieron un 84 de recomposición salarial, algo que los trabajadores rechazaron. La discusión continuará este miércoles en el Ministerio de Trabajo. "Esperemos al miércoles y, si no hay acuerdo, se convencerán con asambleas y distintas medidas que lleva el gremio cada vez que no hay acuerdo", sostuvo Moyano y respondió al sector empresarial.

Además, agregó que si en el Ministerio responden a su pedido con un "130% y medio" lo van a analizar: "Si vienen con un 130% y medio, lo analizaremos". Moyano también enumeró los otros reclamos que tiene el Frente Sindical (espacio de la CGT que conduce Moyano): "Uno que era el tema de ganancias (que ya se cumplió), que el salario familiar lo cobren los 6 millones de trabajadores registrados (hoy lo cobran 2 millones) y un bono de fin de año para aquellos que no llegan a fin de año", sostuvo respecto a la posible inflación anual de tres dígitos para diciembre.

Massa, Kelly Olmos y la oposición

Si bien estas exigencias también apuntaron contra el ministro de Economía, Sergio Massa, el gremialista remarcó que "alguna que otra medida de las que tomó va a bajar la inflación", y no opinó sobre una posible candidatura ta presidente del titular del Palacio de Hacienda. "Si yo salgo a pedir uno u otro candidato es una falta de respeto, no solo para los trabajadores sino para el pueblo argentino en general, hoy no se llega a fin de mes", explicó.

En cuanto a la escalada inflacionaria, Moyano opinó que el Gobierno "no le encuentra" una solución a ese tema y consideró que el poder ejecutivo está "a merced de los empresarios que son los que remarcan los precios de los alimentos todos los días".

También cargó contra la oposición, con foco en el ex presidente Mauricio Macri y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli, posible candidato a gobernador bonaerense. "Veía un video de ese Santilli diciendo ´se viene la reforma laboral´, Macri constantemente con privatizar las empresas del Estado, es la obsesión que tiene la derecha con sacarle derechos a los trabajadores y no lo vamos a permitir", advirtió.

El debate por las PASO y los "bloqueos" de Camioneros

En cuanto a la polémica por una hipotética eliminación de las PASO en los comicios del año que viene, Moyano sostuvo que no tiene una postura personal. "Por un lado, son miles y millones de pesos de gasto del Estado y por el otro permite mayor participación", opinó.

Además, rechazó las denuncias contra el Sindicato de Camioneros por "bloqueos" por parte de pequeñas y medianas empresas, y responsabilizó a la prensa de esas versiones. "Han inventado lo del bloqueo y la extorsión, pero acá son reclamos legítimos, paros generales legítimos y asambleas legítimas amparadas por la Constitución Nacional", cerró.

Con información de NA