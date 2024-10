El Papa le envió un video a Isabel Perón: "La recuerdo siempre, rezo por usted"

El papa Francisco envió un saludo a Isabelita Perón

El papa Francisco envió un video a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, con motivos del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, fecha en la que la viuda asumió como mandataria.

"La recuerdo siempre, rezo por usted", planteó el Sumo Pontífice. El breve clip fue grabado el pasado 1 de julio, pero recién se hizo público algunos meses después. Infobae accedió al saludo en el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, jornada que la obligó a asumir a los destinos del país y en el que pronunció la celebre frase "que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión".

"Estimada señora, estoy aquí con nuestro amigo en común, que se ofreció a llevarle una carta. Es un gusto poder saludarla, hoy 1° de julio, recuerdo que hace 50 años usted asumió", destacó la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

En la misma línea, y ante la visita del biógrafo de Isabel Perón, Diego Mazzieri, sostuvo: "La recuerdo siempre, rezo por usted, y por favor le pido que rece por mi. Muchas gracias señora".

No es el primer gesto de Jorge Bergoglio a la ex mandataria nacional, fiel devota de Dios, quien se aloja en en España desde su liberación, luego de cumplir con cinco años de cárcel durante la dictadura de 1976.

A mediados de 2020, el Papa le obsequió un rosario con motivo del entonces 46 aniversario del fallecimiento de Perón. En agradecimiento, Isabel respondió el regalo con un mensaje de voz por medio de Mazzieri, en el que agradecía el gesto y se mostraba muy a gusto.

La ex jefa de Estado no vista la Argentina desde 1994, luego de que Carlos Menem la invitara por última vez. Tampoco tiene intenciones de regresar del exilio al que se vio obligada a recurrir en 1981, después de los cinco años de encierro que le impuso la dictadura.

