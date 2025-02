Milei y Novelli, coimas, nazis y criptos, de Tech Forum a la CPAC

El que pedía las coimas era Mauricio Novelli. Tres fuentes distintas confirmaron a El Destape que “el mejor trader de América” era el encargado de proponer acceso privilegiado a Javier Milei a cambio de plata. No sólo eso: Tech Forum, el evento donde coincidieron por primera vez, y en primera fila, todos los protagonistas de la estafa $LIBRA, que fue organizado por el operador financiero y tuvo como protagonista al presidente argentino, nunca fue el foro de la industria tecnológica que prometía sino otra estafa. Apenas una tapadera para facilitar intercambios ilegales de dinero por influencia. El vínculo entre los dos lleva un lustro y desde el primer momento estuvo atravesado por negocios turbios; su verdadera naturaleza es uno de los tantos misterios que debe resolver la pesquisa de este caso criminal.

Coffeezilla es el nombre online de Stephen Findeisen, un youtuber dedicado desde hace años a la investigación periodística de estafas vinculadas al mundo cripto. Su canal de Youtube tiene más de cuatro millones de seguidores. Fue el primero en entrevistar a Hayden Mark Davis, el autor material de $LIBRA, tres días después del escándalo. Esta semana también publicó un video de veinte minutos con los pormenores del caso. Su reconstrucción también coloca a Novelli en el primer eslabón de la cadena que llevaba a Milei. “Todo comenzó en Tech Forum Argentina, un evento en el que las empresas blockchain podían pagar para ser un sponsor. De acuerdo a una fuente que estuvo allí y pagó por eso, la tarifa incluía un encuentro con Javier Milei, el presidente de Argentina”, dice Coffeezilla.

Pero hay más. Cuando los interesados llegaron a la Argentina para participar del evento, Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy les ofrecían firmar un contrato más caro por una supuesta asesoría respecto a cómo desembarcar con negocios de tecnología blockchain en Argentina. En realidad, “básicamente garantizaban el acceso a Milei”, concluye Coffeezilla. De acuerdo al youtuber, uno de los empresarios que aceptó ese trato fue la empresa KIP protocol, de Julian Peh, uno de los socios de $LIBRA. Por otra parte, Keisler, la empresa de Davis, el autor de la criptomoneda, figuraba hasta hace días como sponsor principal de la edición 2025 de Tech Forum, que se iba a realizar a comienzos de abril y contaba con la exposición de apertura del vocero presidencial Manuel Adorni. Davis también pagó.

Esta reconstrucción de los hechos le da verosimilitud al mensaje de texto que el diario La Nación y las dos publicaciones online más importante del mundo de las finanzas, Bloomberg, para las tradicionales, y CoinDesk, para las cripto, le atribuyen a Davis. Allí el desarrollador se jacta de controlar a Milei: “Le pago dinero a su hermana y él firma lo que le diga y hace lo que le pida”. También coincide con el relato del multimillonario Charles Hoskinson, una figura respetada del mundo blockchain, que contó dos veces esta semana sobre su viaje a Tech Forum y el pedido de coimas a cambio de acceso privilegiado al presidente. “Pueden suceder cosas mágicas”, dijo. Por su parte, el empresario argentino y cripto activista Diógenes Casares le puso un número a esta versión: 5 millones de dólares.

Todo lo que comenzó en Tech Forum, continuó en la Casa Rosada. El evento se llevó a cabo el 20 de octubre. Novelli, que había visitado a Javier y Karina Milei siete veces desde que comenzó el gobierno, intensificó los contactos. El primero de noviembre estuvo en Balcarce 50. El 10 de noviembre fue a la quinta de Olivos. El 21 de noviembre volvió a la Rosada, esta vez acompañado de Hayden Mark Davis. Las tres veces fue autorizado por secretaría general de Presidencia, es decir Karina. Por lo menos una de las tres, la última, también vieron a Javier. Hubo foto. Esa noche, de acuerdo a lo que publicó en La Nación Hugo Halconada Mon, en el Hotel Sheraton, Davis y sus allegados brindaron con champagne celebrando que el presidente argentino les había “firmado todo”. $LIBRA estaba en marcha.

Pero, ¿cuál es exactamente la relación entre Novelli y Milei? De acuerdo a las explicaciones que dio el presidente en el descargo pautado que hizo el lunes por la noche en TN, se conocen “desde hace muchos años”. Milei reconoció también ante esas cámaras que el trader “fue el que armó la reunión tecnológica” aunque lógicamente no admitió que para acceder a esa reunión se solicitaron coimas. El relato oficial dice que los dos se conocieron cuando el economista comenzó a dar clases en “la academia” de timberos N&W, fundada por Novelli, y que, por su fama, también acordaron que les hiciera publicidad. “Nosotros tenemos un arreglo privado con él, el cual nos funciona para ambos”, explicaba el joven emprendedor en una entrevista en 2023 respecto a su vínculo con el entonces candidato presidencial.

La historia verdadera tiene ciertas complejidades que se detectan al comparar modos de operación que se repiten. Como una cebolla, las capas de la estafa se contienen entre sí, repitiendo las mismas formas. A esta altura queda claro que el lanzamiento de $LIBRA giró alrededor de Milei y no hubiera sido posible sin su participación. Ahora también está claro que todo comenzó en Tech Forum y se concretó en la Casa Rosada. Adicionalmente, existen indicios para entender que la coordinación entre el presidente y sus socios continúa incluso hasta ahora y ordena, al menos parcialmente, las estrategias de defensa de los implicados. Pero sobre todo resulta ostensible que sin su auspicio, la criptomoneda no hubiera tenido demanda. La gente sólo invirtió su dinero en $LIBRA porque lo pidió Milei.

Tech Forum “el evento más importante sobre tecnologías disruptivas en América Latina”, también es una estafa. En el comunicado que emitió la empresa después del escándalo se presentan como “una sociedad creada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy que tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología” y confirman que el primer evento que organizaron fue el de octubre. La empresa fue registrada por los dos el 6 de agosto de 2024 y sus redes se crearon en septiembre, apenas un mes antes de ese primer (y hasta la fecha) único hito. Desde la empresa no supieron confirmar aún si la segunda edición, planeada para abril, sigue en pie o fue dada de baja.

Sabemos por la investigación de Coffeezilla que a los sponsors les habían prometido, dentro de la tarifa, un encuentro con Javier Milei. Que durante el evento se ofrecían trabajos de “consultoría” por una cifra mayor y que eso traía consigo la promesa de acceso privilegiado al presidente. Que a partir de ese acceso podían “pasar cosas mágicas”, como dijo Hoskinson. Que Milei fue el principal orador. Que al menos dos de los empresarios que pagaron por sponsoreo estuvieron sentados en primera fila escuchándolo y luego fueron socios del presidente. Uno de ellos, Davis, visitó la Casa Rosada dos veces desde entonces, y las dos veces fue recibido por él, que subió una de esas fotos a las redes y lo presentó como su asesor. Como sucede con $LIBRA: sin Milei tampoco había Tech Forum.

Pero hay una capa más en la cebolla. N&W comenzó a operar en el año 2019 y ya en enero de 2020 Milei hacía videos para promocionar sus cursos. El propio Novelli admitió en varias entrevistas que fue gracias a él que pudieron aumentar la matrícula de alumnos y también atraer a otros influencers de ultraderecha, como Agustín Laje, José Luis Espert o Emmanuel Danann para hacerse más conocidos. Recién el 30 julio de 2021, cuando Milei ya estaba en campaña como candidato a diputado, inscribieron la empresa. Un blanqueo preventivo, acaso. N&W, Tech Forum, $LIBRA, negocios de Novelli que no hubieras existido sin el rostro y el nombre del presidente. ¿Milei fue un empleado que ahora retribuye, con generosidad, un empleo anterior? ¿O acaso siempre fueron socios?

Este escándalo volvió a traer a los primeros planos a las denuncias de coimas que habían resbalado contra el blindaje mediático que protegió a Milei durante la campaña presidencial. Desde el orfebre Juan Carlos Pallarols hasta su tocayo Juan Carlos Blumberg, pasando por el influencer de derechas Augusto Greener, los testimonios dan cuenta de un esquema de financiamiento que tenía como epicentro a Karina Milei. Su hermano ha reconocido públicamente que ella se encarga de llevar las cuentas y manejar su dinero. Futuro premio Nobel de Economía. Ella, también, aparece como la interlocutora habitual de Novelli. De las nueve veces que fue el trader estuvo en la Casa Rosada, al menos ocho ingresó a través de la secretaria general de presidencia.

El mundo cripto ofrece oportunidades generosas. Sin ir más lejos, Hayden Mark Davis dijo varias veces que los 100 millones de dólares que retiró del pozo de liquidez de $LIBRA antes de derrumbarse pertenecen “al equipo de Milei”. Tres de las cuatro billeteras digitales donde se encuentran esos 100 millones tienen como etiquetas los nombres “Milei”, “Milei CATA” y “VladMilei”, tal como descubrió y dio a conocer el divulgador cripto Santiago Siri. Tiene sentido que la persona de la que depende todo el esquema se lleve la mayor parte del botín. Si ese dinero era efectivamente para la familia del presidente o para financiar la campaña de este año, difícilmente puedan acceder a él: en el blockchain todas las transacciones quedan registradas y hoy esa plata quema al que la use.

Hay una tercera hipótesis de financiamiento ilegal vinculado al lanzamiento de criptomonedas. La desarrolló esta semana el representante demócrata Jake Auchincloss, en una entrevista con el periodista Ezra Klein. “Trump publicó la moneda $TRUMP. Y publicar esa moneda es el equivalente de emitir el número de una cuenta de banco en Suiza diciéndole a adversarios extranjeros que pueden depositar fondos en esa cuenta de forma anónima pero luego queda un comprobante para mostrarle en privado para probar que hicieron un aporte. Es el acto de corrupción más descarado de un presidente moderno. Y si la gente cree que los chinos, los sauditas, los turcos y los qataríes están comprando esa moneda, creo que están siendo inocentes”, explicó Auchincloss.

Si efectivamente los líderes de ultraderecha están utilizando criptomonedas y shitcoins como vehículo para el financiamiento ilegal o al menos gris de sus proyectos políticos, aparece una figura que tiene todos los casilleros del cartón de bingo marcados: Elon Musk, el hombre más rico del planeta, autoproclamado “el Soros de la derecha” asesor de Trump y benefactor de experiencias reaccionarias y neofascistas a lo largo y ancho del globo, a quien Milei le agradeció sus aportes con el obsequio de una motosierra esta semana en el CPAC, el foro extremista que en esta ocasión se celebró en Washington, DC, y concluyó con dos de sus oradores, el ideólogo de la alt-right Steve Bannon, y el actor mexicano Eduardo Verástegui, haciendo el saludo nazi que el propio Musk ayudó a poner de moda nuevamente.

Milei no parece incómodo en semejante compañía y el Congreso argentino no parece incómodo con semejante presidente. Tampoco interrumpe el sueño de diputados y senadores el desprecio por su propia autoridad y las atribuciones que la Constitución le da al Poder Legislativo no como un don sino como una obligación de custodia, que la actual composición de las dos cámaras lamentablemente está muy lejos de honrar. El Gobierno decidió obviar el trámite legislativo del presupuesto y encontró un Congreso dispuesto a dejarlo pasar. Esta semana, prepara el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, ignorando la obligación de someter a los postulantes al escrutinio del Senado. Todo parece indicar que eso, también, pasará.

El presidente se encuentra abocado a la sistemática destrucción de la República, con una dotación modesta de cuarenta diputados y menos de diez senadores. Todo el daño que hace y cada centímetro que avanza es responsabilidad de aquellos que, pudiendo frenarlo, no lo hacen. El espectáculo lamentable de legisladores que cambian su voto de un minuto a otro para evitar la conformación de una comisión investigadora es un triunfo del gobierno que se multiplica: porque consigue evitar un revés legislativo pero también porque el Congreso exhibe ante la sociedad las cualidades negativas que el propio Milei les atribuye: corrupción, pequeñez moral, intrascendencia. Cada exhibición de impunidad (lo que sucedió el jueves en el Senado fue eso) disuade a quienes dudan si denunciar o no las atrocidades y estafas que ven.

Cuando Milei decida dar el paso que falta y quiera ir contra el Congreso, una idea muy popular entre los nazis, con la que coquetean públicamente sus ideólogos y el aparato de propaganda paraestatal en las redes, y que hace eco a experiencias recientes como los ataques al Capitolio en Estados Unidos y a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil, no podrá sorprendernos si el pueblo argentino no se vuelva a las calles para defenderlo o si esa reacción es insuficiente. El Poder Legislativo ya hace rato dejó de defender al pueblo argentino. Y esta semana, la peor semana para el Gobierno desde que asumió, le regaló un triunfo que le permite maquillar sus miserias y mostrar fortaleza donde no la hay. 47 votos en contra en el Senado es apenas uno menos que los necesarios para coronar con éxito un juicio político. Y tres años es demasiado tiempo para alguien con tantas urgencias.