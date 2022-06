Presentaron proyecto para repudiar la fake news de Clarín contra los trabajadores del PAMI

La iniciativa fue impulsada por el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado Hugo Yasky, que expone al medio hegemónico y asegura que "ahora con un objetivo claro: llevarse puesto al PAMI.

Luego de que Clarín publique que los empleados de PAMI cobran "cinco veces más" que en el Ejército, el Frente de Todos presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para repudiar el informe del medio hegemónico que apunta contra los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

“Una vez más Clarín miente. Ahora con un objetivo claro, llevarse puesto al PAMI. Ante las diferentes fake news publicadas en los últimos días presentamos un proyecto de repudio en Diputados. El pueblo ya está cansado de tanta manipulación y daño”, remarcó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, quien presentó la iniciativa.

En tanto, en el proyecto se rechaza “las falsedades escritas por el periodista Gustavo Bazzan en sendas notas periodísticas publicadas por el diario Clarín los días 3 y 7 de junio de 2022, tituladas respectivamente: 'Gobierno nacional: Sueldos: dónde se pagan los 50 mejores salarios del Estado en Argentina' y 'Gobierno nacional. Sueldo del Estado: los empleados de PAMI cobran cinco veces más que en el Ejército'”.

“Este despreciable y abusivo empleo de la libertad de expresión motiva también una profunda preocupación dado que, una vez más, se atropella impunemente el derecho del público a conocer la verdad con el propósito de confundir”, indica el texto.

La aclaración de los trabajadores del PAMI

La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), el gremio mayoritario dentro del organismo, salió al cruce del información del diario Clarín que además daba a entender que el personal del PAMI está dentro de un organismo público. En este marco, el gremio sostuvo que el PAMI "no es un ente estatal" y que la ley de creación 19.032 dispuso que "funcionara como persona de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa".

"Los trabajadores del PAMI no somos estatales, lo deja esclarecido no solo nuestro convenio colectivo de trabajo 697/05 E en su Artículo 3 (...) sino también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre otros fallos resolvió" que esa obra social "'no integra los cuadros de la administración en ninguna de las estructuras utilizadas por la técnica administrativa para el desarrollo de su actividad, no pertenece a la administración central ni desconcentrada, ni tampoco es alguno de los entes que, en su conjunto, conforman la administración descentralizada'", dijo el sindicato a través de una solicitada.

La UTI especificó que "de acuerdo a la ley de creación del Instituto, los aportes al mismo provienen de todos los trabajadores en actividad y de los jubilados". Aclaró también que "los montos a que hace referencia el diario en cuestión no se adecuan a la realidad, siendo el salario promedio de los trabajadores bajo convenio sustancialmente inferiores a lo mencionado, y confunde a la gente, pretendiendo dar al lector un concepto erróneo sobre la naturaleza jurídica de PAMI".

El gremio sostuvo que "debería pagarse más al Ejército (de acuerdo a una comparación que hace el diario), si realmente ese es el monto que cobran de salario, pero eso es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional". "El comparar salario con un ente que no es estatal genera confusión y una información que distorsiona la verdad de la situación", añadió. Finalmente completó que "nos ponemos a disposición del periódico Clarín para hacer las aclaraciones pertinentes, para que publiquen sobre información fehaciente".