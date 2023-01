Moyano le respondió a Bullrich: "Si tocan los derechos vamos a dar batalla"

El dirigente camionero hizo referencia a una nota que brindó el jefe de campaña de la presidenta del PRO. Advirtió sobre las amenazas de reforma laboral y previsional.

El secretario general de la CGT y Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, le respondió a Juan Pablo Arenaza, el jefe de campaña de Patricia Bullrich, que habló de aplicar una reforma laboral y se refirió específicamente a los Camioneros. El dirigente camionero advirtió al PRO que no se atreva a tocar los derechos de los trabajadores en particular de los camioneros.

"Juan Pablo Arenaza que es el jefe de campaña de la tristemente célebre Patricia Bullrich ataca al sindicalismo argentino pero especialmente a los camioneros y en particular a quien les habla", comienza el audio que Moyano que publicó la cuenta oficial de Camioneros. “Dice que van a llevar adelante una reforma laboral y las estupideces que dicen siempre”, agrega sobre las declaraciones del dirigente del PRO que asegura que “si el próximo gobierno no hace las reformas que hay que hacer, va a durar poco porque la crisis va a ser tremenda” y puntualiza sobre la reforma laboral y apunta contra el sindicalismo: “Sindicatos con un alto poder de extorsión, que consiguen cosas, y eso no puede ocurrir”.

En este marco, Moyano le reiteró al equipo de Patricia Bullrich y al PRO que “no se atrevan en el caso de ganar las elecciones de tocar los derechos de los trabajadores y especialmente a los camioneros porque vamos a hacer los primeros y especialmente quien habla Pablo Moyano en estar al frente de todas las batallas que vamos a dar en caso de querer sacarle derecho a los trabajadores”.

“Pero este chanta de Juan Pablo ‘zaraza’ le reitero que no se atrevan a tocar los derechos de trabajadores y especialmente a camioneros, porque vamos a estar en frente de todas las batallas", aseguró Moyano. “Especialmente yo, Pablo Moyano, voy a estar al frente de todas las batallas. Arenaza seguí haciendo notas que la realidad va a ser otra”, concluyó el cotitular de la CGT.

No es la primera vez que Pablo Moyano le responde a Patricia Bullrich sobre los intentos de instalar una reforma laboral. Hace unos meses, Moyano declaró que ante un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, los integrantes del sindicato de Camioneros serán “los primeros en salir a la calle”. Ante esto, la presidenta del PRO decidió contestar mediante Twitter. Expresó en tono desafiante a Moyano: “En mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso.”

Ante esto, Moyano contraatacó y contestó que “ella (por Bullrich) nos viene choreando hace 50 años, vive del Estado con el sueldo que le pagamos nosotros, son impresentables”. El sindicalista también expresó que si bien “ellos (Juntos por Cambio) hablan de aprietes” también “te dicen que van a privatizar las empresas del Estado y traen reformas laborales, ¿Quién aprieta a quién?”,