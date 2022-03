Moyano contra Macri: "El cachivache dejó un desastre y ahora pelotudea en Europa"

El secretario general adjunto de Camioneros apuntó contra el líder de Cambiemos, se refirió al acuerdo con el FMI y a la interna del FdT.

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó duramente contra el presidente Mauricio Macri por la histórica deuda y los grandes problemas que generó en el país durante su mandato de cuatro años. "El cachivache de Macri dejó un desastre y ahora pelotudea en Europa jugando a las cartas. Nos tenemos que comer el garrón de lo que dejó el cachivache y pagarle al FMI", disparó.

Al mismo tiempo, en diálogo con Toma y Daca (AM750), se refirió al acuerdo logrado con el FMI para renegociar la inmensa deuda aprobado por el Congreso de la Nación durante la pasada semana: "A nadie le gusta acordar con el Fondo porque son unos chupasangres. Pero no aprobar el acuerdo con el FMI hubiera generado un descalabro". Por otro lado, afirmó que las medidas en profundidad se conocerán durante la próxima semana y que la CGT y la CTA van a acercarle propuestas al presidente Alberto Fernández. "Ojalá las medidas cumplan sus objetivos y sirvan para bajar la inflación porque hay pérdida del salario. Hace rato le pedimos al Gobierno que controle los aumentos de la canasta familiar".

Con respecto a trabajar de forma mancomunada, Moyano citó al General Juan Domingo Perón: "O lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie"; y más allá de esto aseguró que "si hay ajuste, como marca nuestra historia, saldremos a las calles". De todas maneras avisó que dialogó con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien los "tranquilizó" y aclaró que no iba a haber reformas del tipo provisional o laboral. Además de destacar lo realizado por el Gobierno, destacando que "hay crecimiento", remarcó que es "insuficiente" debido a la inflación.

Por otro lado, el líder de Camioneros se refirió a la interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT) y aseguró que la coalición gobernante "no se va a romper". Sobre esto, expresó: "Por supuesto que hay diferencias pero no nos vamos a dividir, está bueno que haya debate. Una vez que se calmen las aguas, vamos a estar todos juntos de vuelta porque no queremos que vuelva la derecha, sabemos lo que provocó". Y sumó: "El FdT es el único que puede darle soluciones a nuestro país. Nosotros lo vemos en el transporte: la economía está creciendo y hay un movimiento importante".

Con respecto a las elecciones presidenciales del 2023, Moyano recordó que deben definir las candidaturas para las PASO pensando en el candidato de la coalición. "Estoy seguro de que, una vez que solucionemos el problema de la inflación, el peronismo volverá a triunfar", sostuvo. Negó conocer qué hará Cristina Fernández de Kirchner y qué ocurrirá ante una posible reelección de Alberto Fernández. Pero, para cerrar, aclaró: "Es una falta de respeto hablar de candidaturas ahora, hoy no veo un candidato que contenga a todo el Frente de Todos".

La entrevista completa: