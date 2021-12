Fierita liquidó a Bazán y Clarín: "Fogonear odio cobardemente"

El conductor de televisión se molestó por un título que faltó a la verdad y un mensaje de Bazán.

El conductor de televisión Guillermo "Fierita" Catalano manifestó su rechazo a un título del diario Clarín que le adjudicaba una frase nunca dicha y cruzó al panelista de Todo Noticias (TN), Osvaldo Bazán, por "pregonar odio".

Todo comenzó con una publicación en redes sociales de Osvaldo Bazán, quien citó un tuit de Catalano que elogiaba a Cristina Kirchner y un mensaje de Clarín donde aseguraban que "se fue a viajar en busca de un sueño y hoy vive su mejor momento".

"Fierita, nos dejaste esto y te fuiste. Así no, papá", dijo en referencia al elogio a Cristina Kirchner. Catalano salió a responderle y le recordó que lo llamaron de su programa para entrevistarlo, pero que por respeto prefirió no participar teniendo en cuenta las opiniones de Bazán.

"Osvaldo me llamaron muchas veces para salir al aire en tu programa. Por respeto a un amigo en común que tuvimos nunca le dije que no quería salir porque me duele ver en lo que te convertiste. Ahora fogonear odio cobardemente es caer aún más bajo de lo que imaginé", afirmó.

Con ironía, Bazán le respondió a Fierita con otro mensaje cargado de odio: "suerte en España y lamento que no te hayás animado. Nunca tuve inconvenientes para hablar con gente que piensa distinto. Por ahí te convencía a cumplir tu sueño con el cuadro que nos dejaste".

El conductor de televisión contestó y dio por cerrada la discusión: "No hablo con quién sabiendo el daño que causa sembrar odio elige hacerlo. No lograste convencerme de salir al aire mirá si me vas a convencer de cambiar de idea. Sé consciente de tus limitaciones. De Europa se vuelve, de obrar con mala fe no.".

TN: Mientras más jóvenes mueren por COVID, Bazán apoyó las fiestas clandestinas

En mayo, Bazán volvió a demostrar que no existen límites para lanzar operaciones políticas en medio de la pandemia de coronavirus. Esta vez, el periodista lanzó una repudiable frase sobre las fiestas clandestinas a las que asisten jóvenes en medio de la crisis sanitaria para tratar de justificarlas y atacar al gobierno de Alberto Fernández.

Todo se dio durante una discusión en Sólo una vuelta más, el programa que conduce Diego Sehinkman en TN, donde Bazán suele resaltar por sus frases polémicas al límite de la irracionalidad. Sin embargo, en esta oportunidad cruzó la línea y aseguró que entre los jóvenes argentinos "no hay una idea de futuro" y "o se van a la clandestina o se van del país".