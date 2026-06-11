Organismos de derechos humanos denunciaron la presencia de militares armados en la ex ESMA

Organismos de DD.HH. denunciaron la presencia de militares armados en la ex ESMA

El Directorio de organismos de derechos humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos expresó su máximo repudio a la presencia de militares armados y vehículos del Ejército en la ex ESMA durante un acto organizado por el Museo Malvinas. La institución consideró que este hecho constituye una provocación y una ofensa a la memoria colectiva.

La ex ESMA, ubicada en Buenos Aires, fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Allí pasaron alrededor de 5.000 personas detenidas-desaparecidas, de las cuales la gran mayoría continúa desaparecida. En ese mismo predio funciona hoy el Espacio Memoria y Derechos Humanos, creado para preservar la memoria histórica, promover la verdad y garantizar justicia. Además, el lugar constituye prueba judicial en la Megacausa ESMA, uno de los juicios más relevantes por delitos de lesa humanidad en el país.

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La presencia de militares armados en este espacio resulta contraria a la normativa vigente, que prohíbe expresamente el uso de armas en el predio. Ante esto, los organismos de derechos humanos advirtieron que este acto implica una revictimización para quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad. “Advertimos que este tipo de actos como el de hoy son contrarios al objetivo de construir memoria social para el que fue creado el Espacio Memoria y Derechos Humanos y producen una revictimización para quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad”, señalaron.

El acto se realizó en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Sin embargo, la utilización de símbolos militares en un sitio de memoria fue interpretada como un gesto de exhibicionismo innecesario. El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Estado, está actualmente a cargo de Augusto Esteban Vilgre La Madrid, un militar retirado designado por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Denuncia contra el gobierno

Los organismos de derechos humanos apuntaron que “este hecho se inscribe en un contexto más amplio de negacionismo y apología del terrorismo de Estado por parte de sectores del actual gobierno”. A la par, denunciaron el desmantelamiento de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. La ESMA es un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos. En 2023, la UNESCO declaró al sitio Patrimonio Mundial, reconociendo su valor universal como testimonio de las atrocidades cometidas y como advertencia para las generaciones futuras.

Los organismos remarcaron que la construcción de memoria social requiere respeto y cuidado y actos como el ocurrido no solo hieren la sensibilidad de sobrevivientes y familiares, sino que también ponen en riesgo el consenso democrático alcanzado en torno al “Nunca Más”. Finalmente, los organismos exigieron explicaciones y reclamaron que se garantice el cumplimiento de las normativas que protegen el Espacio Memoria. “A 50 años del golpe genocida, este acto innecesario de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en el contexto de negacionismo y hasta de la apología del terrorismo de Estado por parte del gobierno, nos alerta y preocupa, mientras a la par son desmanteladas las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, cerraron el el comunicado.