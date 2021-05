El senador Oscar Parrilli pidió la nulidad de la causa Memorándum con Irán y el sobreseimiento de todos los acusados. Basó su requerimiento en las revelaciones de la Operación Olivos que publicó El Destape. La solicitud se sostiene en que las sucesivas visitas que hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos revelan “actos indecorosos y de clarísima parcialidad”. Ambos jueces fueron quienes decidieron reabrir este caso, a pesar de que las instancias inferiores lo habían desestimado. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hecho un planteo similar este martes al que ahora hace Parrilli.

El senador, a través de su abogado Aníbal Ibarra, solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 8 “la nulidad de los actos sucesivos a la reapertura de la causa” que decidieron Hornos y Borinsky el 29 de diciembre de 2016. “Esa reapertura fue la excusa para sortear un vicio que la causa contenía de origen: la ausencia absoluta de actividad delictiva de los aquí imputados”, se señaló en el escrito. Además, el senador solicitó el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito.

Parrilli pidió la nulidad por la “intervención de jueces que exhiben parcialidad innegable a través de su relación de amistad con Mauricio Macri, probada con sus visitas inaceptables, infundadas y además ocultas”. Para el senador, esas visitas son “inaceptables en términos jurídicos y democráticos” e “ilegales”.

En la presentación se destacó que los ingresos a la residencia presidencial, tal como publicó este medio, “fueron ocultadas por Macri, ocultadas por Hornos y ocultadas por Borinsky”. “Un podio de ocultadores de la relación estrecha que los vinculaba y que avasallaba la independencia de los poderes, pilar de nuestra Constitución Nacional”, se destacó.

El punto de quiebre es el 29 de diciembre de 2016 porque es el momento que la sala I de la Casación, en la que se encontraban subrogando Hornos y Borinsky, se decide revocar “la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman” y hacer “lugar al pedido de reapertura de la causa, dándose trámite, un año y medio después, a la reapertura de un expediente que había sido cerrado por inexistencia de delito y archivado”.

En la presentación se resaltan dos agravantes:

“La Sala I de Casación, asumiendo una competencia que no le correspondía, revocó el fallo de primera y segunda instancia -que, por el contrario, habían rechazado la reapertura- sin un recurso habilitado ya que el Fiscal ante la Casación -Javier De Luca- había desistido del recurso de su inferior y la pretensa querella -la DAIA- ni siquiera poseía poder especial para querellar en esta causa”.



“La Sala I de Casación le quitó el expediente al juez Rafecas -que había firmado la desestimación- y también se lo quitó a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -que había confirmado la desestimación de Rafecas-“. El caso terminó en manos de Claudio Bonadío.

Parrilli destacó que Hornos y Borinsky “eran asiduos concurrentes a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos, precisamente para entrevistarse con el ex Presidente Mauricio Macri en actividades que esos magistrados calificaron de sociales o deportivas”. Y mencionó que hubo visitas que se realizaron muy cerca de la fecha en que se resolvió la resolución que le daría un giro de 180 grados a la causa del Memorándum. Por ejemplo, Borinsky lo hizo “a menos de una semana del escandaloso fallo”.

El senador también recordó, a modo de comparación, que “la invención de supuestas reuniones del juez Casanello” con CFK cuando era presidenta “generaron un escándalo del cual se han trasmitido horas y horas de relatos televisivos, radiales y litros de tinta” y hasta “mereció una causa penal contra aquel juez”.

Para el exsecretario general de la Presidencia, “una clara prueba de que los encuentros eran ilegales y estaban referidos a causas que le interesaban al ex presidente Macri y que tenían que resolver precisamente Hornos y Borinsky es que todos los ocultaron”.

Parrilli señaló que Macri lo ocultó cuando su secretario privado, Darío Nieto, entregó una lista manipulada de los visitantes a la Quinta de Olivos ante un requerimiento de Poder Ciudadano. La nómina “no contenía la visita de estos funcionarios judiciales”. Pero “lo calló también Hornos”. Es que el senador recuerda que en la causa Oil Combustibles en donde se presentó una recusación contra Hornos “por sus vínculos con el Poder Ejecutivo” se pidió como prueba “informes sobre sus ingresos a Olivos y a la Casa Rosada” lo que “el propio Hornos rechazó negándose a producir la prueba que lo habría puesto en evidencia”.

En la presentación del senador también se indicó que “Borinsky ocultó y mintió” sobre sus ingresos porque cuando estalló el escándalo de las visitas de Hornos a Macri en la Casa Rosada en la Cámara Federal de Casación se realizó una reunión de superintendencia donde el propio Borinsky dijo que los ingresos de su colega “eran difíciles de explicar”. Entre otras cosas, aseguró “que él, en cambio, había visitado a Macri una sola vez por la reforma al Código Procesal Penal, lo cual, se demostró que era una gran mentira”.

Así las cosas, en el escrito que firmó Ibarra se afirmó que “los jueces Hornos y Borinsky no firmaron ese escandaloso fallo por un criterio jurídico opinable sino como consecuencia de un plan decidido junto al Poder Ejecutivo presidido por Mauricio Macri y con el fin de perseguir a la ex Presidenta Cristina Fernández y a ex funcionarios de su gobierno, entre los cuales se encuentra mi defendido Oscar Parrilli”.

Pero eso no es todo.

“Los propios jueces de la Cámara de Casación, Hornos y Borinsky, rechazaron ‘in limine’ (el 4 de noviembre del 2016) la recusación que a su respecto habían presentado varias defensas. Los propios Hornos y Borinsky sostuvieron en esa oportunidad que ‘no cabe admitir que… puedan las defensas dudar de la imparcialidad de este Tribunal…’”, indicó Parrilli. “Los nombrados firmaron esto mientras se reunían en secreto con el Presidente quien estaba directamente interesado en la suerte de este expediente”, se añadió. “Esas visitas al entonces Presidente explican muchas de las cosas que han ocurrido en esta causa y que configuran un claro ejemplo de persecución política-judicial (Lawfare)”, se remarcó.

NOTICIA EN DESARROLLO