Uno de los medios científicos más importantes del mundo, The Lancet, calificó como un "ataque arrollador a la salud del pueblo estadounidense" que el presidente Donald Trump anunciara el retiro de ese país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que recientemente imitó Javier Milei en Argentina. Para la comunidad científica, la salida del organismo afectará gravemente la inversión en programas de sanitarios y en investigación en ciencia.

"Las acciones de Donald Trump son un ataque arrollador y dañino a la salud del pueblo estadounidense y de quienes dependen de la asistencia exterior de Estados Unidos", indicó The Lancet en un editorial publicado esta mañana, titulado "Caos americano: en defensa de la salud y la medicina".

Entre los efectivos negativos que traerá esta decisión, el medio enumeró "el congelamiento de US$3 billones en subvenciones y préstamos federales, poniendo en peligro el funcionamiento de Medicaid"; "pausa en actividades clave Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)"; y "la suspensión de del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA".

"Ha dejado en el limbo los servicios, en particular los de prevención del VIH y las poblaciones clave. No se trata de preocupaciones abstractas. Se ha despedido a un gran número de trabajadores de la salud, se han cerrado clínicas y los pacientes se han visto afectados, como muestran los Informes Mundiales de este número", remarca el medio sobre la política sanitaria de Trump. Este último párrafo tiene semejanza con las decisiones de Milei en Argentina en áreas similares de su Gobierno.

Las similitudes con las políticas de Milei en Argentina

El líder libertario no sólo anunció la polémica salida de la OMS, que significará un menor acceso a vacunas, una reducción de medicamentos de alto costo, un recorte de fondos en enfermedades transmisibles y no asistencia internacional ante emergencias, sino también en los últimos días el Gobierno continuó con su cruzada contra organismos dependientes del Ministerio de Salud. La semana pasada hubo cientos de trabajadores que protestaron frente a la cartera de Salud por masivos despidos en la Dirección de Vacunas y la Dirección de Respuesta al VIH, Tuberculosis, Hepatitis y Lepra.

Pero además, The Lancet señala otro ataque de Trump que también tiene un paralelo en Argentina, que es la prohibición "del uso de términos en los sitios web del gobierno de los EE. UU. y en los manuscritos enviados a revistas científicas, que incluyen 'género', 'transgénero', 'LGBT' y 'no binario'". Por este motivo, el medio asegura que "está restringida la libertad de expresión". "Los revisores están disminuyendo y los autores se están autocensurando. Las instituciones de salud pueden dudar en criticar públicamente a la nueva administración, pero esta timidez es un error. Las acciones de Trump deben ser denunciadas por el daño que están causando", alertan.

Para The Lancet, las acciones de Trump "son un ataque particular a la salud de las mujeres, en particular a la salud y los derechos sexuales y reproductivos" y advierten que "es probable que el progreso gradual que se ha logrado en materia de clima y salud ahora se estanque o incluso revierta". "Más personas enfermarán y más personas morirán", plantean.