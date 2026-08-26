“Una oferta insultante”: municipales de Catamarca amenazan con un paro total por conflicto salarial

En el marco de un conflicto salarial que continúa sin resolución en la provincia de Catamarca, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo realizará este miércoles una asamblea extraordinaria para definir las próximas medidas que adoptará el gremio ante la falta de acuerdo con la intendenta Susana Zenteno, cercana al gobernador Raúl Jalil.

La entidad sindical sostuvo que “con la verdad sobre la mesa, sin cobertura de ART y con una oferta salarial insultante, el diálogo sin respuestas reales se agotó” y anticipó su postura de avanzar con el reclamo: “Es el momento de ratificar en la calle y en cada lugar de trabajo lo que votamos: el paro total y la lucha”.

Desde el sindicato aclararon que no se inició de inmediato un paro de actividades debido a lo establecido en el acta firmada durante las paritarias. Sin embargo, cuestionaron duramente la propuesta salarial recibida.

El SOEM sostuvo que había solicitado una recomposición salarial de $20.000, pero que la respuesta del municipio fue una oferta de $2.000, a la que calificaron como una “oferta miserable” y “una falta de respeto absoluto a nuestras familias”.

Según detalló el medio Catamarca Ya, el gremio también apuntó contra la situación de la ART y aseguró: “Nos mintieron en la cara con la ART: en plena conciliación, la patronal aseguró tener la cobertura de ART al día. Hoy está plenamente demostrado que mintieron”.

En ese sentido, señalaron que la situación dejó al personal municipal “desprotegido” y remarcaron que se trata de un problema que afecta directamente a “la salud, la seguridad y la vida de cada trabajador municipal”.

Defensoría del Pueblo de Catamarca le pidió informes a Jalil por los aumentos de luz

Luego que se registraran aumentos de hasta 150% y que vecinos de distintas localidades recibieran montos de entre $380 mil y $600 mil en sus boletas de luz, el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, solicitó un informe a la empresa EC Sapem y elevó una presentación al Ministerio de Desarrollo Productivo.

En medio de la crisis que atraviesa la provincia por las medidas del gobernador Jalil, Mera dejó en claro que "hay un número de usuarios que no pueden pagar la tarifa”. El funcionario aclaró que todavía debe determinarse si los montos responden exclusivamente al nuevo cuadro tarifario, al mayor consumo registrado durante junio y julio, o a casos puntuales de sobrefacturación y errores de lectura.

La semana pasada, vecinos de la localidad de Belén marcharon contra la fuerte suba de las tarifas de energía y anticiparon que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta. Una jubilada que participó de las movilizaciones aseguró que recibió facturas de $380 mil y más de $400 mil, mientras que otros usuarios afrontan montos de $500 mil y $600 mil por cada período.

En declaraciones para Radio El Esquiú 95.3, el representante de la Defensoría del Pueblo local vinculó el problema energético con el endeudamiento familiar y aseguró que el organismo ya había advertido al Banco Central sobre el crecimiento de los créditos tomados para afrontar gastos cotidianos y cuestionó las tasas de las billeteras virtuales.

La morosidad de las familias alcanzó niveles preocupantes en Catamarca, que registró un 20,6% de irregularidad y quedó segunda entre las provincias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.

El CEPA vinculó el incremento de la mora con el deterioro del poder adquisitivo. Según estimó, el salario real registrado cayó 8,7% desde noviembre de 2023, una pérdida que alcanzaría el 18,7% al utilizar ponderadores de consumo más actualizados.