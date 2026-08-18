Con la provincia de Catamarca sumergida en un contexto económico preocupante por las políticas del gobernador Raúl Jalil, vecinos de la localidad de Belén marcharon contra el fuerte aumento de las boletas de energía y anticiparon que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta. Una jubilada que participó de las movilizaciones aseguró que recibió facturas de $380 mil y más de $400 mil, mientras que otros usuarios afrontan montos de $500 mil y $600 mil por cada período.

“Es solamente un tarifazo, no se le puede llamar de otra forma”, sostuvo la mujer. La vecina pidió que se revise el esquema tarifario y planteó la dificultad de afrontar esos montos con salarios bajos y jubilaciones por el piso. “Es impresionante el costo, cada boleta, lo mínimo son 400, 500, 600 mil pesos y ¿quién lo va a poder pagar?”, cuestionó en declaraciones para el móvil de Radio El Esquiú 95.3.

La decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte y a la energía mayorista, sumada al incremento autorizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para la empresa EC SAPEM, terminó por impactar de lleno en el presupuesto de los hogares.

En este marco asfixiante, la vecina exigió una "urgente solución" porque "hay mucha gente que está desesperada". De esta manera, graficó la situación con un caso concreto: “Una casa, por ejemplo, donde está funcionando una heladera nada más y nadie vive en esa casa, se paga 60 mil pesos cada boleta”, afirmó. Además, otros usuarios que alquilan, cuyo consumo es mínimo, pasaron de pagar $60 mil a recibir boletas de $150 mil. La mujer explicó que las facturas llegan cada dos meses, por lo que algunos hogares deben reunir $800 mil, $1 millón o hasta $1,2 millones para ponerse al día.

Luego de dos movilizaciones, los vecinos preparan nuevas presentaciones. “Vamos a continuar hasta que no den marcha atrás con este tema”, aseguró. Las abogadas que acompañan el reclamo prepararon un escrito y los vecinos esperaban presentar una nota ante el intendente Cristian Yapura. En tanto, también cuestionó la calidad del servicio y el costo del agua que aparece en la misma factura. “Es imposible tomar agua de Belén”, afirmó.

A este complejo mapa tarifario se suma el creciente alineamiento político y fiscal entre el mandatario provincial y la Casa Rosada. Mientras desde la Gobernación se resalta la búsqueda de superávit presupuestario, docentes, empleados estatales, trabajadores de la salud y jubilados denuncian una severa pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación acumulada y la parálisis de la obra pública.

La morosidad no da tregua: Catamarca es la segunda provincia con más deudores del país

Los atrasos de familias y empresas en el pago de deudas contraídas con bancos y billeteras virtuales aumentan con fuerza. Entre abril y mayo de este año, Catamarca pasó del tercero al segundo puesto en el ranking de morosos de todo el país, con un 34,2% de deudores que arrastran entre 90 y 120 días de incumplimiento, solamente superada por San Juan, que registró un 35,2%.

No obstante, el registro del territorio catamarqueño tuvo una leve caída, ya que había sido de 36,1%, pero bajó 1,9 puntos porcentuales por los deudores incobrables: los bancos los sacan de sus balances, pese a que persiste la posibilidad de reclamar la deuda. A esto se suma que en la comparación entre mayo de 2025 y mayo 2026 los morosos irrecuperables de Catamarca casi se duplicaron: pasaron del 12,8 al 21,6% este año.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en todo el país el 17,2% de los deudores son “irrecuperables”, es decir, tienen una deuda con un atraso de pago de un año o más (son catalogados como en ‘Situación 5’ para el BCRA). “Contemplando a todos los deudores morosos, en un año se sumaron 2,3 millones deudores morosos más”, precisó el informe.

El Norte y Cuyo son las regiones más afectadas. En San Juan, el 23,8% de los deudores totales son irrecuperables, seguida de Tucumán (23%), La Rioja y San Luis (21,7%) y Catamarca (21,6%). En general, en el Norte el peso de los irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%, mientras que a nivel nacional se encuentra en el 17,2%, y hace un año era del 9,8%. En el caso de la provincia que gobierna Raúl Jalil, el registro actual implica una suba de 8,8 puntos porcentuales respecto de los 12,8% registrados en mayo de 2025.