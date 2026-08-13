Jubilados marcharon contra las medidas de Jalil y repudiaron la visita de Caputo a su provincia

El drama de los adultos mayores no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una realidad que asfixia a la región.

Los jubilados de la provincia de Catamarca se movilizaron nuevamente contra el ajuste del presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil. Al igual que cada miércoles, un grupo de manifestantes autoconvocados se concentraron en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo para visibilizar la delicada situación económica que atraviesa este sector vulnerable y exigir una recomposición urgente de sus haberes.

Los jubilados expresaron su repudio a la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, que llegará este viernes junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, para desarrollar una agenda de actividades oficiales junto al gobernador Jalil.

En medio de una crisis que azota el bolsillo, titulares de jubilaciones y pensiones expusieron que los ingresos actuales sitúan a la gran mayoría de este sector vulnerable por debajo de la línea de indigencia. Entre las demandas centrales, además del incremento del haber mínimo, reiteraron la exigencia de la devolución de los derechos, tales como la total gratuidad y provisión de medicamentos.

El drama de los adultos mayores no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una realidad que asfixia a la región. En sintonía con las dificultades para pagar las tarifas mencionadas por los manifestantes, Catamarca se ubicó como una de las provincias con niveles más altos de morosidad financiera de Argentina.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre abril y mayo de este año, el territorio catamarqueño pasó del tercero al segundo puesto en el ranking de morosos de todo el país, con un 34,2% de deudores que arrastran entre 90 y 120 días de incumplimiento, solamente superada por San Juan, que registró un 35,2%.

El escenario refleja una problemática que atraviesa a millones de argentinos, pero que golpea con mayor intensidad a las provincias del norte. En Catamarca, el registro actual implica una suba de 8,8 puntos porcentuales respecto de los 12,8% registrados en mayo de 2025.

Durante la movilización, referentes sociales locales también señalaron el duro impacto del recorte de programas en la provincia: el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, decidió reemplazar el plan "Volver al Trabajo" por un esquema de vouchers de capacitación. El beneficio alcanzaba a más de 900.000 personas en todo el país antes de la interrupción de las prestaciones.

Personas mayores rechazaron la visita de Caputo a la provincia. (Foto: El Ancasti)

Derrumbe total: el empleo privado en Catamarca se desplomó un 12,3% en dos años y lidera la caída en el NOA

Desde el inicio de la gestión del presidente Milei y el comienzo del segundo mandatao del gobernador Jalil, Catamarca registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.

A nivel país, el empleo privado formal experimentó una contracción del 3,7% respecto a los valores de noviembre de 2023. Esto equivale a la pérdida de 235.419 puestos de trabajo acumulados en la era Milei, marcando el nivel de ocupación en este sector más bajo de los últimos cuatro años.

Al analizar la situación en el Noroeste Argentino (NOA), Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de toda la región. Su retroceso supera al de La Rioja, que acumula una baja del 10,5% (3.447 puestos menos), y al de Santiago del Estero, que sufrió un descenso del 8,2% (4.422 empleos perdidos).

Con caídas de menor escala pero manteniendo la tendencia negativa, la región se completa con Salta, que registró una baja del 6,7% (8.538 trabajadores menos); Jujuy, con una contracción del 4,5% (2.676 puestos menos); y Tucumán, que mostró el impacto más leve dentro del NOA con un descenso del 1% (1.664 empleos perdidos).

El estudio evidencia un panorama fuertemente dispar entre las distintas provincias, donde la inmensa mayoría muestra retrocesos y solo dos logran mantener números positivos en comparación con noviembre de 2023. Se trata de Neuquén, que encabeza el crecimiento con un alza del 7,1% (10.176 empleos creados), y Río Negro, que registró una suba del 2,8% (3.092 puestos sumados). Por su parte, San Juan mostró un impacto marginal con una baja del 0,3%.