Ofelia Fernández reveló qué dicen sus chats con Eduardo Feinmann: "Hay algo de cariño"

La legisladora porteña contó cómo son algunas de sus conversaciones vía chat con el periodista y reveló que suele hablarle para pedirle que no difunda información falsa sobre su persona.

La tensión mediática entre Ofelia Fernández y Eduardo Feinmann viene desde hace años. Tanto en la televisión como en sus redes sociales, el periodista de LN+ se encargó de criticar las ideas y la militancia de la actual legisladora del Frente de Todos, incluso desde que era la presidenta del Centro de Estudiantes del colegio secundario, Carlos Pellegrini.

Su postura a favor de la legalización del aborto, las tomas de colegios o simplemente su candidatura en el Frente de Todos fueron algunos de los motivos por los que Feinmann tomó de punto a Ofelia. Ahora, la legisladora porteña mostró una faceta desconocida del periodista y reveló que suelen conversar vía Whatsapp. Incluso contó que en más de una ocasión ella se encargó personalmente de pedirle que no difundiera información falsa sobre su persona y hasta llegó a afirmar: "Feinmann me quiere".

Qué dicen los chats entre Ofelia y Feinmann

"Asumí que es un tipo difícil e intento aprovechar transmitirle algunas cosas cuando puedo", expresó Ofelia Fernández sorbe sus conversaciones con Eduardo Feinmann

"Hemos hablado por Whatsapp varias veces y son conversaciones...bipolares", afirmó Fernández en conversación con Tomás Rebord en El Método. Inevitablemente la revelación causó sorpresa y Ofelia contó cómo fueron algunos de los intercambios con el periodista. "Él miente mucho y eso a mí me pone muy nerviosa entonces las veces que él tira alguna así, no logro decir 'es Feinmann', entonces le escribo", reveló.

Según contó la legisladora, Feinmann llegó a decirle: "Sabes que podes contar conmigo". A lo que ella respondió: "No puedo contar con vos".

Uno de sus cruces vía chat fue después que la diputada lo insultara por Twitter: "Yo le dije forro y él me dijo imbécil en el programa de radio y me pasó la definición de imbécil del diccionario y yo la de forro". Otra vez, Feinmann se sumó a la operación que decía que Ofelia se despertaba a las tres de la tarde. Fernández le habló para decirle que no era cierto y el periodista publicó en su Twitter: "Hablé con Ofelia y me dijo que es falso".

Los ataques de Feinmann a Ofelia

Para ejemplificar, Ofelia Fernández recordó uno de sus cruces con Feinmann en el que el conductor se sumó a la operación mediática que decía que ella no había terminado el secundario. "Es algo que es falso y yo le he mandado mi analítico en un momento de hartazgo", admitió la legisladora y dijo: "Se que sabe que terminé el secundario entonces le hablé enojada con ese tema".

En otro punto de la entrevista, contó que una vez Feinmann pasó un límite y difundió una fake news que involucraba a su mamá y la acusaban de formar parte de "la ruta de dinero K". "Eso fue un momento muy difícil para mí. Fue un precio que yo había asumido pero no mi vieja y me dolió especialmente que el tipo la comparta sabiendo que no tiene ni pies ni cabeza", afirmó y admitió: "Ahí dejó de darme gracia y lo odié en serio". "Lo que estoy intentando es que aprenda a putearme sin mentir", reconoció Ofelia.