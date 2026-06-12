Tras ocho meses sin cobrar, trabajadores de Algodonera Avellaneda exponen la crisis industrial en Santa Fe

Como consecuencia de la ausencia de las políticas económicas y productivas del Gobierno nacional, la fábrica de hilandería y textil Algodonera Avellaneda expone el agravamiento de la crisis en Santa Fe. Tras siete meses sin cobrar, más de 320 operarios atraviesan la más cruda incertidumbre laboral. El Destape pudo confirmar que la empresa será notificada la próxima semana de su futuro judicial: cramdown -salvataje-, o quiebra.

“Desde diciembre solamente están trabajando 120 personas pero nosotros necesitamos que la gente que está afuera también cobre. Y si la empresa decide trabajar con solo el 30%, que liquide y avance en el proceso legal correspondiente”, detalló a este medio el secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo.

“La industria está tan caída y en todas las provincias está pasando lo mismo", detalló el referente gremial quien aclaró que la producción aceitera y frigorífica está instalada en Reconquista pero que aún no tracciona contratación para una nueva mano de obra. especto al escenario local lo que los obligó a congregarse en una asamblea para visibilizar la repercusión directa en sus vidas.

"Tenemos compañeros que se tuvieron que ir de la casa porque no pueden pagar el alquiler, y a muchos otros se les corta la luz", reflexionó el representante gremial quién detalló que muchas veces la empresa de luz provincial les hace plan de pagos pero que los trabajadores "no tienen dinero ni para afrontar un plan de pago".

La empresa pertenenciente al grupo Vicentín permaneció cerrada y paralizada desde el 29 de septiembre del 2025 al 4 de octubre del mismo año, con la antesala en la que la compañía había despedido a 30 trabajadores en el mes de agosto. Según informó el medio InfoGremiales, la mayoría de los trabajadores poseen entre 15 y 34 años de antigüedad y estaban bajo el convenio colectivo de trabajo del gremio de Empleados Textiles, Setia.

Industria, empleo y actividad comercial

El aparato productivo santafesino enfrenta un escenario de fuerte deterioro, marcado por la retracción de la producción industrial, la caída del empleo y las dificultades crecientes que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con relevamientos de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la actividad manufacturera acumuló bajas de dos dígitos y más del 75% de los sectores fabriles registraron retrocesos, lo que evidencia una crisis extendida a gran parte de la estructura productiva de la provincia.

Las mayores dificultades se observan en actividades que históricamente han sido pilares de la economía industrial santafesina. En este contexto, numerosas firmas trabajan por debajo de su nivel habitual de producción, reducen jornadas laborales o implementan suspensiones como mecanismo para afrontar la merma en la demanda.

El impacto también se traslada al mercado laboral. La pérdida de empleos, las suspensiones y el cierre de establecimientos industriales aparecen entre las consecuencias más visibles del actual panorama económico. A su vez, la menor capacidad de consumo de los hogares profundiza la desaceleración de la actividad, ya que muchas familias restringen gastos ante la incertidumbre.