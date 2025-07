El insólito blooper de Nicolás Pino frente a Milei

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

En el apertura del acto central de la edición 2025 de la Exposición Rural de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio ferial de Palermo, el presidente de la entidad agraria Nicolás Pino protagonizó un insólito blooper durante su discurso de inauguración, justo frente al presidente Javier Milei. El dirigente ruralista se trabó y confundió una frase hecha mientras reclamaba por la eliminación de las retenciones, una de las demandas que la SRA le viene haciendo al presidente Milei desde hace algunas semanas.

El incómodo momento ocurrió cuando Pino intentaba citar un compromiso asumido por el Gobierno nacional el año anterior, que fue bajar las retenciones al campo. Misma promesa que el presidente Milei volvió a repetir en diciembre 2024, cuando se hizo presente en el encuentro de Delegados, Directores y Consejo Federal de la Sociedad Rural, momento en el que afirmó: "No tengan dudas que uno de los impuestos que vamos a atacar son las retenciones".

El furcio de Pino esta mañana si bien fue breve, generó tensión entre los presentes. "El camino está marcado entonces, no dudamos, no queremos dudar de que el gobierno cumplirá con el objetivo retenciones cero más tarde que temprano", afirmó el titular de la Sociedad Rural, a lo que inmediatamente se escuchó un murmullo entre la gente.

Inmediatamente el propio dirigente rural se dio cuenta de su error e intentó corregirse sobre la marcha: "No, al revés, más temprano que tarde. Se me cambió. Sí. No sé", se excusó, intentando reducir el impacto de su comentario, aunque no puedo evitar el momento de desconcierto entre los presentes. Milei, por su parte, no hizo comentarios ni emitió gestos en el momento.

El tono político del discurso de Pino: siguió con sus reclamos al Ejecutivo

Más allá del error, la exposición de Pino tuvo un fuerte impacto político. Le reclamó al gobierno nacional que "continúe reduciendo la carga impositiva" y apuntó contra las provincias y municipios por las altas cargas tributarias, asegurando que, pese a lo que cobran, "no arreglan las rutas ni los caminos".

Nicolás Pino en el acto en La Rural de esta mañana, con Javier Milei a sus espaldas.

El dirigente también aseguró que el campo "siempre será parte de la solución, y nunca parte del problema" y aclaró que el sector "no es un aliado partidario, es exclusivamente un aliado de la Argentina".

Nicolás Pino y los rumores de su llegada a la Rosada

El presidente Milei y Nicolás Pino son amigos. Mantienen una buena relación desde el comienzo del mandato del Presidente. El mandamás de La Rural es hoy el único nexo con el sector agroexportador y quien contiene los duros reclamos del campo a las políticas económicas del Gobierno.

En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni viene impulsando la llegada de algún dirigente ruralista a la gestión violeta. Uno de sus apuntados es Carlos Curci González, el titular de Comunicación y Relaciones Institucionales de la SRA, quien llegaría para ocuparse de Radio y Televisión Abierta (RTA). Los pasillos de la Rosada comentan que Pino podría sumarse como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, "carterita" que hoy conduce Sergio Iraeta.

No sería el primer caso de un presidente de La Rural que llega a un Gobierno. Un ejemplo cercano es el movimiento similar que Mauricio Macri con Luis Miguel Etchevehere, quien estuvo como titular de la SRA de 2012 a 2017 y se fue sólo para transformarse en ministro de Agroindustria de la Nación. Dejó ese cargo el último día de Macri como Presidente.