Macri, en contra del luto por Hebe de Bonafini: "Me pareció mal"

El ex presidente atacó a la presidente de Madres de Plaza de Mayo luego de su muerte. "No puedo olvidar lo que dijo de Antonia", dijo.

El ex presidente Mauricio Macri atacó a Hebe de Bonafini a dos días de su muerte. El líder de Cambiemos desde Qatar afirmó que la Selección Argentina no debería haber usado un crespón de luto por su fallecimiento y señaló que su figura es cuestionada dentro de la Argentina.

"No, me hubiera parecido mal sin duda. Además no es reglamentario. A parte hoy en Argentina hay opiniones encontradas de lo que fue Hebe de Bonafini y su trayectoria. Lo que a ella la llevó al primer plano nadie lo cuestionó, pero lo que pasó en la segunda parte de su vida es absolutamente discutido, muy discutido", señaló.

Luego atacó a Hebe por algunas frases y la vinculó a la corrupción. "No solo por haber defendido el terrorismo, el ataque a las Torres Gemelas, por estar vinculada a la corrupción, sino también por decir que las Taser debían ser probadas a una chica de cinco años que resultó ser Antonia. Esas cosas me han llevado a decir que esa mujer estaba desquiciada", lanzó en una entrevista con Toty Pasman en Radio La Red.

Qué dijo Macri sobre la derrota de la Selección (de la que fue testigo)

El ex presidente contó que no va a ir a visitar a los jugadores de la Selección Argentina porque "hay que darle espacio a los jugadores". El ex mandatario se encuentra en Qatar en su carácter de Presidente de la Fundación FIFA y este martes presenció el partido de la Selección argentina contra Arabia Saudita en el que el equipo argentino perdió 2 a 1.

"Perdimos un partido que no estaba en los planes. Hay que mantener la calma y seguir creyendo en los jugadores que tenemos. El partido ante Arabia Saudita se podía perder”, afirmó Macri en Radio La Red. Este martes circuló una petición para que el ex jefe de Estado no asista a los partidos de la Selección. La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional.

En este marco, Macri hizo un análisis sobre el partido fallido ante Arabia Saudita. “No nos pudimos recuperar. Pero eso es fútbol. Tuvieron tres tiros y nos hicieron dos goles. Es el destino. Nosotros perdimos la posibilidad de convertir por un hombro, por poquito. Tuvimos muchas en el segundo tiempo. Pero bueno, no quiero continuar con un análisis que tiene lugar bajo el efecto de la tristeza que tenemos todos los argentinos”, lanzó.