Espionaje ilegal: Macri usó al menos 2 celulares prepagos en tiempos del Lawfare

Así se desprende de un informe de la empresa Claro en la causa del espionaje a CFK y el Instituto Patria. Se trata de dos números telefónicos que tenían prefijos de Tandil y Córdoba y que estuvieron activos desde noviembre de 2018 al 2020 y 2021, respectivamente. Según pudo corroborar El Destape, esos teléfonos también quedaron bajo la órbita judicial en el caso de la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, donde surgió que el expresidente tenía 10 líneas a su nombre.

Mientras era Presidente y en pleno avance del lawfare, Mauricio Macri usó al menos 2 celulares prepagos de la empresa Claro con prefijos de Tandil y Córdoba. Así se desprende de la causa en que se investiga el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista a CFK y al Instituto Patria y que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Por qué un empresario millonario utilizaría celulares prepagos mientras era Presidente? La opción prepaga suele ser utilizada por sectores de bajos recursos, que cargan crédito en el celular cuando tienen ingresos. ¿Por qué Macri usó, al menos, dos lineas prepagas durante su gestión, donde que comandó una estructura piramidal de persecución a opositores? Hay una hipótesis que no se puede dejar de lado: que los utilizara para tareas ilegales y luego descartarlos.

Los dos celulares prepagos estuvieron activos desde noviembre de 2018. El correspondiente al prefijo tandilense se dio de baja en febrero de 2020 y el que tenía prefijo cordobés en febrero de 2021. Es decir, ambos se desactivaron cuando el Frente de Todos llegó a la Casa Rosada. Según pudo corroborar El Destape mediante el entrecruzamiento de datos con otros expedientes, esos teléfonos prepagos a nombre de Macri también fueron investigados en la causa por la extorsión a Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del Grupo Indalo que fueron encarcelados, caso en el que actuó el prófugo Fabián "Pepin" Rodríguez Simón. Allí figura que el expresidente tenía 10 números telefónicos su nombre. Resta que otras empresas de telefonía y la AFI le informen a Martínez de Giorgi si Macri tuvo otras líneas entre junio y noviembre de 2018.

En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y al Instituto Patria, el juez Martínez de Giorgi ordenó medidas que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron Macri y los jefes de la AFI cambiemita, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre junio y noviembre de 2018, fecha en que circunscribe la pesquisa. El pedido incluyó también al ex número 3 de la agencia de inteligencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. Con ese norte, el magistrado le requirió a la ex SIDE y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri en el período investigado (también solicitó a la Jefatura de Gabinete los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en entre junio-noviembre de 2018). Claro respondió y el informe se incorporó al expediente este martes.

Claro informó al juzgado que tiene registradas dos líneas a nombre de Macri y tres al del ex espía De Stéfano. Lo interesante son las precisiones que dio respecto a los teléfonos del expresidente. Y lo que surge del entrecruzamiento que hizo este medio con otras causas judiciales donde también se hizo foco en los llamados del exmandatario.

Los dos teléfonos a nombre de Macri en la empresa Claro comienzan con el prefijo de Tandil (249) y el de Córdoba (354). No figura ninguno con asiento en la Ciudad o provincia de Buenos Aires. Pero ese dato, que es curioso, no es lo más llamativo. Lo más extraño es que ambos tenían un plan prepago (PP). Y que el domicilio registrado es el de la empresa telefónica: Avenida de Mayo 878. ¿Por qué? Ambas líneas ya fueron canceladas. La correspondiente al prefijo tandilense se activó el 6 de noviembre de 2018 y se dio de baja el 21 de febrero de 2021. La que tiene prefijo cordobés se activó casi en simultáneo a la primera, el 12 de noviembre de 2018. Se canceló un año antes que la tandilense: el 17 de febrero de 2020.

Este medio pudo corroborar a través del entrecruzamiento de datos con otros expedientes judiciales que esos dos teléfonos prepagos a nombre de Macri quedaron bajo la órbita judicial en la causa en que se investigan las presiones a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, pesquisa por la que se fugó Pepín Rodríguez Simón. Ahora, se descuenta, se intentará determinar si también hubo llamadas desde esas líneas con los apuntados en la megacausa de espionaje ilegal que compromete a la ex cúpula de la AFI.

En contraposición a los teléfonos de Macri, las tres líneas a nombre del ex espía De Stéfano (ex número 3 de la AFI) registradas por Claro son porteñas: dos son abonos y el tercero es una “cuenta segura”, según se informó a Martínez de Giorgi. Las tres están activas: se abrieron en 2008, 2009 y 2012. Una de ellas fue la que tomó la justicia federal platense para analizar el rol del exagente de inteligencia en el caso Gestapo antisindical. Se trata del número que termina en 4201. Desde esa línea, tal como publicó El Destape, el exespía se comunicó con otros exagente de inteligencia procesados en la causa Gestapo, con funcionarios de María Eugenia Vidal también procesados en el mismo expediente y con fiscales y jueces federales como Luis Armella –clave en el armado de causa contra Juan Pablo Medina- y hasta Ariel Lijo.

Respecto a Arribas, Majdalani, Ruiz y Miguens la empresa Claro respondió que “no han sido clientes de nuestra Compañía en el periodo solicitado”.

Extorsión a Indalo: Pepín y los 10 celulares de Macri

En la causa en que se investigan las presiones al Grupo Indalo por parte del gobierno macrista surgen al menos 10 líneas telefónicas asociadas a Macri. Solo cuatro son porteñas. Dos son las misma prepagas que comunicó la empresa Claro a Martínez de Giorgi en la causa del espionaje a CFK y el Instituto Patria. Según surge del caso Indalo, hay más líneas a nombre de Macri en la empresa Claro pero se activaron luego de la fecha investigada por Martínez de Giorgi. Por eso no fueron informadas en este expediente. Por ejemplo, entre las líneas activadas en 2019 a nombre del entonces Presidente hay números porteños pero también con el prefijo 294 que corresponde a Río Negro y Neuquén. También hay una con prefijo de Mar del Plata de la empresa Movistar activada en 2019.

Entre las curiosidades de la causa de las presiones al Grupo Indalo, donde se analizaron distintos llamados, resalta que varios de los ex funcionarios macristas investigados tenían diversas líneas y también del Interior. Por ejemplo, Javier Iguacel tenía a su nombre varios números con prefijo 02944, es decir, de Río Negro y Neuquén, cuando no es de la zona. El mismo prefijo tenían otros teléfonos a nombre del hermano de la vida de Macri, Nicolás Caputo. En el mismo caso surge que otros de los investigados tenían líneas con prefijos de Rosario o Mendoza o Córdoba.

¿Por qué figuran tantas líneas telefónicas a nombre de Macri y en su mayoría con prefijos del Interior? ¿Cuántas de ellas fueron prepagas? ¿Cuántos teléfonos tuvo o tiene Macri? ¿Hay, en esa modalidad, una intención de dificultar el rastreo de las comunicaciones mantenidas? Son demasiados los interrogantes que deberá despejar la Justicia.

Una fuente que investigó el accionar de los servicios de los inteligencia aseguró ante la consulta de este medio que esa modalidad de poseer una gran flota de teléfonos y posiblemente descartables era típica de Antonio "Jaime" Stiuso cuando estaba en la ex SIDE.

La causa de espionaje y los celulares de Macri

El fiscal Franco Picardi había pedido elevar a juicio el caso del espionaje a CFK y el Instituto Patria e investigar el rol de Macri en un “esquema organizado” de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. El fiscal enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de “un plan sistemático y organizado”, que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.

El fiscal Picardi planteó que el expediente del espionaje a CFK y el Instituto Patria así como el conexo de los “Super Mario Bros”, que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, “revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos”.

En ese marco solicitó diversas medidas de prueba para conocer el circuito de llamadas y reuniones que involucran a cúpula del poder macrista, que incluye al expresidente y a los jefes de la agencia de inteligencia.

Martínez de Giorgi le dio curso a las medidas sobre los teléfonos y las reuniones pero rechazó elevar a juicio el caso del Instituto Patria como solicitó el fiscal Picardi por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.

“La solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace más que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa”, sostuvo el juez el pasado 11 de noviembre, cuando ordenó pedir a las telefónicas y a la AFI que informen las líneas que utilizaban Macri, Arribas y Majdalani, entre otros. En concreto, sostuvo que todas las causas de espionaje mencionadas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.

En ese marco, comenzaron a llegar los informes de las telefónicas.