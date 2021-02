El presidente Alberto Fernández expresó este domingo su profundo pesar por el fallecimiento del ex mandatario Carlos Menem, y afirmó que "cuando la familia lo disponga" quiere colocar su busto en la Casa Rosada. Además aseguró que Menem fue "un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad".

El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem este domingo instantes después de la muerte del ex mandatario. "Me dijo ´murió papá´, llorando", contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo este domingo con la hija del ex presidente.

Relató que en los últimos meses estuvo en contacto con Zulemita por la colocación del busto de Menem en Balcarce 50, donde se encuentran las figuras de otros presidentes argentinos. "Nos negábamos a la imposición del busto porque esperábamos que él se repusiera y lamentablemente no lo logramos", aseguró el Presidente, que también señaló que el funeral podría realizarse en el Congreso de la Nación, pero eso dependerá de la decisión de la familia.

Según subrayó Fernández, el riojano "era un personaje muy singular", que "no la pasó bien en los años de dictadura". "Fuimos críticos de sus políticas, pero ahora no es momento de hablar de eso", indicó el mandatario en declaraciones al canal C5N, al indicar que Menem fue un hombre "con claroscuros, con grises".

En tanto, en su cuenta de la red social Twitter, Fernández lo despidió con un mensaje y una fotografía de ambos durante la asunción de su mandato, en 2019. "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran", afirmó Fernández.