Denuncian que trabajadores de salud renunciaron por el ajuste

Trabajadores del Ministerio de Salud denunciaron que hubo renuncias en las direcciones de Vacunas y de VIH, Tuberculosis y Lepra ante "el desmantelamiento" de sus áreas. Desde el Gobierno, mientras tanto, desmintieron que hubiera "renuncias masivas" o "desmantelamiento de áreas".

"Somos médicas y médicos del Ministerio de Salud, pertenecientes a las direcciones de Vacunas y de VIH, Tuberculosis y Lepra, que presentamos nuestra renuncia con profundo pesar ante el desmantelamiento de nuestras áreas, el grave riesgo cierto e inminente que esto implica para la salud publica, y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes", comenzó el comunicado difundido en la cuenta de Instagram "Salud en Lucha".

Y siguió: "Desde el Inicio de este año, Ia incertidumbre sobre la continuIdad de los equlpos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de 'terminar con privilegios y curros', acusan de ser 'ñoquis' y 'casta' a profesionales altamente calificados, reconocidos, y con una dedicación y trayectoria incuestionables. En enero, en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VH y hepatitis, se confirmó la disolucion de las coordinaclones de Hepatitis virales y Tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de Vacunas".

"La evidencia es incontrover tible:la prevención no solo evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas; sino que además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las politicas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanItario y económico, que son además potenclalmente irreversibles para la salud publlca", continuó el comunicado, y concluyó: "No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsablldad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud püblica no es un gasto: es una inversion en la vida y el bienestar de toda la sociedad".

La desmentida del Gobierno

Fuentes del Ministerio de Salud expresaron a El Destape que no hubo "renuncias masivas ni desmantelamiento de áreas", pero que sí hubo "5 renuncias confirmadas en una Dirección Nacional que cuenta con 422 empleados". "Las 5 renuncias son políticas, no sanitarias. Cuatro de las cinco renuncias son de personas de ATE", señalaron.

Asimismo, desde la cartera que conduce Mario Lugones indicaron que "los programas impuestos por ley están garantizados y siguen normalmente".