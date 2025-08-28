EN VIVO
Audios de las coimas: el Gobierno admitió pagos de sobreprecios en la ANDIS

Así lo revelan los datos preliminares de la auditoría que el propio Ministerio de Salud realizó sobre el organismo tras su intervención.

28 de agosto, 2025 | 09.00

En medio del escándalo por las presuntas coimas, el Gobierno admitió haber pagado sobreprecios por medicamentos adquiridos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la droguería Suizo Argentina.

Así lo demuestran los primeros resultados preliminares de la auditoría que el Ministerio de Salud realizó sobre la propia ANDIS, luego de desplazar a su ahora extitular Diego Spagnuolo por los audios filtrados y tras la intervención del organismo la semana pasada.

Concretamente, la cartera sanitaria señaló, en datos a los que tuvo acceso El Destape, que por un medicamento para un tipo de leucemia comprado a Suizo Argentina, denominado PEG Asparaginasa, la ANDIS pagó un 27% más que lo que el mismo Ministerio de Salud pagó por ese mismo remedio.

El dato surge de comparar el precio que pagaron por este medicamento la ANDIS y el Ministerio de Salud. En agosto de 2024, Salud lo compró a 8.274.027 pesos de ese momento, mientras que en agosto de 2025 la ANDIS, a través de la plataforma INCLUIR, lo adquirió a 13.500.176 pesos corrientes. El cálculo del sobreprecio del 27% surge de restar la inflación acumulada en el período de julio de 2024 a julio de 2025.

Noticia en desarrollo

