La Tupac Amaru hará un acampe en Plaza de Mayo por Milagro Sala y el FdT pide que la indulten

La organización repudió la "vergonzosa sentencia" de la Corte Suprema y solicitaron, junto a dirigentes del oficialismo, el indulto por parte del Presidente.

La organización Tupac Amaru y diversos referentes políticos y gremiales repudiaron la "vergonzosa sentencia" de la Corte Suprema tras confirmar la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala en Jujuy. A su vez, tanto desde la organización como dirigentes del Frente de Todos (FdT) solicitaron que sea beneficiada antes de fin de año con un indulto por parte del presidente Alberto Fernández y anunciaron un "acampe pacífico" en Plaza de Mayo desde el martes.

En un comunicado, tras una conferencia de prensa este viernes en la sede de Buenos Aires, la organización apuntó contra el Poder Judicial de Jujuy y sostuvo que "funciona como una escribanía de los intereses políticos de Gerardo Morales y de los intereses económicos de los grupos económicos extranjeros y de Carlos Pedro Blaquier". El coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, manifestó: "La salida política la tiene el Presidente y nuestra fuerza política, y es el indulto. El presidente tiene que otorgarle el perdón a Milagro Sala antes de las fiestas".

Frente a esto, luego de agotar las instancias judiciales y tras la "ratificación de la persecución política" contra la dirigente, la Tupac Amaru tomó la decisión -en conjunto con el Frente Milagro Sala y un enorme arco de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos- de realizar un acampe "pacífico" en Plaza de Mayo durante los días 20, 21 y 22 del mes de diciembre, con el reclamo del "Indulto Ya para Milagro Sala. Por una navidad sin presas ni presos políticos en nuestra Argentina".

"Todas las organizaciones que se quieran sumar a este acampe pacifico en Plaza de Mayo serán bienvenidas, queremos que el Presidente firme el indulto antes de fin de año", remarcó Garfagnini. Por otro lado, aseguró que el "Poder Judicial hace lo que quiere" y que existe un "hostigamiento y persecución" contra otras figuras políticas. "Muchos de los que están acá como Fernando (Esteche) y Luis (D'Elía), o Amado (Boudou) e incluso hasta la propia Cristina (Fernández de Kirchner) fueron víctimas de esta persecución judicial", señaló.

Por otra parte, en diálogo con Télam, el dirigente apuntó contra el oficialismo: "Estamos esperando las decisiones políticas del espacio político que gobierna la Argentina. No lo resolvemos ni con comunicados ni con declaraciones, lo resolvemos ejerciendo el poder que te dio el voto popular".

La conferencia completa:

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, calificó a la resolución de la Corte como "fallo cobarde" y remarcó que la detención se trata de una "criminalización". En esta línea, también en declaraciones a Télam, explicó: "No correspondía a derecho su detención. La metieron presa por estar en un acampe, no hay delito de acampe. Todo lo demás es mentira. Es criminalizar a una dirigente social. Son las cosas a las que nos tiene acostumbrados esta Corte, cuyo vicepresidente (Rosenkrantz) se jacta al decir que 'donde hay una necesidad no debe haber un derecho'".

Asimismo, el dirigente del Partido MILES y la Federación de Tierras y Vivienda (FTV), Luis D'Elía, también pidió la liberación de Sala. "Por estas horas lo que se merece Milagro es el indulto. Queremos un fin de año con Milagro indultada", lanzó. Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Hugo "Cachorro" Godoy, sentenció: "El reclamo de indulto para Milagro Sala es una forma de decir 'señor Presidente ponga las manos a la obra y resuelva este gran acto de injusticia y persecución de un sistema judicial que da asco'".

"Indulto a Milagro Sala. Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable", expresó el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, compartiendo un mensaje de Encuentro Patriótico. Mientras que Alberto Samid, a través de redes sociales, le envió un mensaje al mandatario Fernández: "Si no puede darle el indulto presidencial a Milagro Sala, entonces intervenga la provincia de Jujuy por las irregularidades que comete este mafioso de Gerardo Morales".