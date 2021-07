Pichetto elogió al kirchnerismo, destruyó al macrismo y sorprendió a todos

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri arremetió contra los ex funcionarios que desaparecieron estos años y no defendieron la gestión de Cambiemos.

El ex senador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, criticó duramente a los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos que desaparecieron de la escena política y no emitieron comentario alguno a favor del ex presidente Mauricio Macri y lo comparó con el proceso del kirchnerismo, al cual elogió por su fidelidad a la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En una entrevista con TN, el ex candidato a vicepresidente aseveró: "Yo creo que hay que defender a Macri porque y los que estuvieron al lado de Macri, ministros, funcionarios, tienen que defenderlo porque tienen que defender su gobierno".

Acto seguido, comparó que "el ejemplo más claro que la política es eso, en las buenas y malas hay que dar la cara, es el proceso del kirchnerismo" y destacó que "aún en las peores circunstancias hubo hombres y mujeres que acompañaron a la vicepresidenta (Cristina Kirchner)".

En esa línea, criticó que "acá hay un montón de gente que no emite sonido", a lo cual, advirtió que ese tipo de actitud "es muy negativa para la fuerza política porque parecería que el poder está solo para ser disfrutado".

Ante la pregunta del conductor sobre quién hacía referencia, Pichetto fue tajante: "Los que estuvieron callados, todo el mundo sabe quienes estuvieron callados".

La crítica de Pichetto va dirigida a ex funcionarios que después del 2019 desaparecieron de la escena política y no volvieron a hacer un comentario sobre la gestión que llevaron adelante como es el caso del ex jefe de Gabinete Marcos Peña o el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y la lista es larga de funcionarios que decidieron guardar silencio.

A menos de siete días del cierre de lista, Juntos por el Cambio se encamina a una interna en la provincia de Buenos Aires entre el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; y el radical Facundo Manes. En la Ciudad, el ala dura perdió la discusión y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuvo que bajar su intención de ser candidata y habrá una lista de unidad representada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.