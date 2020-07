La “bomba de humo” de Cornejo con el Mendoexit expuso la fragilidad institucional en Mendoza

La noticia estalló en todos los medios: el exgobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, lanzó la insólita idea del separatismo. La provincia por un lado, el resto del país por el otro. Sin embargo, desde la oposición aseguran que se trata de una “bomba de humo” para ocultar la fragilidad institucional del distrito. En los últimos días se aprobó el pliego y tomó juramento express a María Teresa Day, quien se convirtió en jueza suprema el martes. Algo que analizará la Corte a fin de mes. En paralelo, los estatales no cobraron el aguinaldo y los trabajadores municipales de la Capital acampan encadenados en la peatonal de esa ciudad por sus magros sueldos y condiciones laborales.

Marcelo Aparicio, legislador provincial por el Frente de Todos PJ, explicó a El Destape que los mendocinos están “acostumbrados a un Cornejo que debilita las instituciones y que se vale de la utilización de una pauta millonaria con los grandes medios de la provincia” generando “un gran blindaje”. En ese contexto se enmarca el “Mendoexit”, una estrategia basada en “largar una bomba de humo mientras la provincia está fundida, sufriendo institucionalmente”.

El nombramiento de Day generó muchísima controversia porque ocurrió en paralelo a la insólita iniciativa del radical. Aparicio detalló que “se nombró como jueza suprema a una abogada recibida pero que no ha ejercido la profesión. No ha sido jueza”. Su elección se debió a que trabajó “permanentemente con el gobierno de Cambiemos en la provincia y fue parte del esquema que buscó avanzar sobre la justicia provincial”, aseguró el Legislador. Los medios locales publicaron declaraciones de la magistrada al respecto: “A las críticas las tomo como algo político porque desde la postulación hasta la jura, fue algo institucionalmente impecable. Yo no soy militante de ningún partido, yo vengo del Poder Judicial".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La mayoría oficialista alcanzó para aprobar el pliego en una sesión que no contó con la presencia opositora. Después de eso, “en dos horas le hicieron el juramento. Nunca pasó ésto, fue un juramento exprés”, denunció Aparicio. Eso ocurrió el martes. Dos días y medio después, Day fue una de las que puso su firma para designar al presidente del cuerpo.

La Corte provincial está compuesta por seis integrantes. Este viernes se reunieron cuatro, entre ellos Day, y definieron que Dalmiro Garay será el titular del máximo tribunal. Él fue Ministro de Gobierno de Cornejo y llegó a ser juez supremo durante su gestión.

El próximo 30 de julio habrá una audiencia pública, convocada por tres jueces, para discutir si la ministra de la Corte María Teresa Day cumple con las condiciones requeridas para el cargo en el que ya juró. El encuentro será a las 9 de la mañana para que “toda persona que tenga un interés, comparezca, sea oída y exprese opinión fundada sobre la cuestión a decidir".

Pero no es lo único que ocurre en Mendoza. Aparicio aseguró que la provincia está en crisis económica, los estatales no cobraron el aguinaldo y recién comenzarán a hacerlo en septiembre. Los que tienen sueldos más bajos. En tanto, en la capital provincial los empleados municipales luchan hace un mes para visibilizar su situación, que incluye salarios magros y malas condiciones de trabajo. “Fueron reprimidos en dos oportunidades y llevan días en la protesta, encadenados” en la peatonal de esa ciudad gobernada por Ulpiano Suárez, primo del gobernador Rodolfo.

Por eso, aseguran que “cuando Cornejo sale en los grandes medios queriendo vender esta bomba de humo”, la provincia atraviesa muchas fragilidades institucionales, sociales, económicas y políticas. Desde el Frente de Todos pidieron que el gobernador Suárez se expida sobre el separatismo pero son minoría en la Legislatura por lo que no creen que suceda.