"Del partido militar al Poder Judicial": un 24 con foco en la Justicia

La convocatoria de los organismos de derechos humanos se realizará bajo la consigna "Corporación Judicial, Nunca Más" y el documento que se leerá en la Plaza de Mayo habrá referencias a la persecución contra Cristina Kirchner. La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas marcharán desde temprano desde la ex Esma con la bandera "Democracia sin Mafias". "Tenemos una democracia restringida", planteó Kicillof.

En los 40 años de continuidad democrática, la conmemoración del Día de la Memoria estará signada por los cuestionamientos a lo que se conoce como lawfare: el trabajo combinado del Poder Judicial, el poder económico, mediático y la derecha política contra las fuerzas populares. La víctima más notable de ese mecanismo es la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien tiene pendiente una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Si bien desde los organismos de derechos humanos hicieron la aclaración que no se debía mezclar un reclamo político con el 24 de marzo, llamaron a marchar bajo la consigna "Corporación Judicial, Nunca Más" y la situación de Cristina estará incluida en el documento que se leerá en la Plaza de Mayo. Como es habitual, La Cámpora aportará una columna multitudinaria que cruzará la ciudad desde la ex Esma con la bandera "Democracia sin Mafias".

En diciembre pasado, en un acto en Avellaneda, la vicepresidenta había expresado que el 24 de marzo sería una buena oportunidad para que la gente reclamara por "una democracia sin mafias, como los argentinos nos merecemos". Luego, desde agrupaciones kirchneristas se comenzó a convocar a marchar directametne "contra la proscripción" de la vicepresidenta. La titular de Abuelas, Estela Carlotto, se vio entonces en la obligación de salir a aclarar que el Día de la Memoria se movilizaba "exclusivamente en recordatorio de un golpe de Estado, de la desaparición de 30 mil personas y de 500 bebés nacidos en cautiverio”. "Hubo una comunicación fallida", reconocen hoy cerca de la vicepresidenta.

Cristina y Estela después se mostraron juntas y con el afecto de siempre en un homenaje que le hizo el Senado a las Abuelas. Más allá de la manera de expresarlo, lo cierto es que la actuación del Poder Judicial y de "las mafias", como las denomina genéricamente la vice, estarán en el centro de las consignas de la convocatoria. "A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", reza la convocatoria oficial, con el agregado: "Corporación Judicial, Nunca Más". Por otro lado, el apoyo a Cristina y el repudio a la persecución judicial serán parte del documento que los organismos leerán en la Plaza, según se anticipaba.

Como viene haciendo desde hace años, La Cámpora prepara una gran movilización para este viernes. Una vez más, saldrá a las 9 desde la ex Esma hasta la Plaza de Mayo cruzando toda la ciudad. Anticipaban el acompañamiento de intendentes, organizaciones sindicales y sociales cercanas, que también manifestarían su respaldo a la vicepresidenta. "Democracia sin Mafias", será su consigna. En un plenario realizado este jueves en Quilmes del que participó Máximo Kirchner, asumió como nueva secretaria general Lucía Cámpora. "Nada sin Cristina", concluyeron en el encuentro y será el espíritu con el que se movilizarán.

En el hilo histórico que buscan exponer, plantean que el poder que hoy representan el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, hay una continuidad a la lógica del poder militar de la dictadura en la búsqueda de terminar con el peronismo. "No necesitan los votos, no necesitan las botas, son la suma del poder y desprecian la voluntad popular", sostuvo el documento de La Cámpora. "A 40 años del retorno de la democracia siguen operando de la misma manera", concluyeron.

Al ministro del Interior y uno de los posibles candidatos del kirchnerismo para este año, Eduardo "Wado" de Pedro, le tocó una de las mesas de cierre del Foro Mundial de Derechos Humanos junto a los ex presidentes Rafael Correa y Ernesto Samper. "Cuando hay dirigentes que no se les puede ganar en las urnas y con las reglas de juego democráticas, usan las reglas de juego de un Poder Judicial cooptado por los sectores de poder y ahí es donde cambian el código electoral por el penal", afirmó Wado, hijo de desaparecidos. "Hoy Cristina es el único dique de contención para que no vuelvan las políticas neoliberales a Argentina", remarcó el ministro, quien durante todo su mensaje subrayó los desafíos de estos 40 años de continuidad democrática con la operatoria de estas prácticas mafiosas.

"En este 24 de marzo tenemos una democracia restringida, de baja calidad, porque la corporación de medios hegemónicos y del partido judicial condenaron y proscribieron a Cristina", afirmó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto por el Día de la Memoria en la Casa de Gobierno en La Plata. "Su condena es infundada, no hay dudas de su inocencia. Hay muchas hojas que pusieron pero ningún argumento, ninguna prueba y así llegaron a la condena con la ayuda de la cadena nacional de los medios porteños y macristas. Esto también es una cuestión de derechos humanos", enfatizó Kicillof. "Es un 24 que aparece con una proscripción, con una condena a la dirigente más popular de los argentinos", concluyó.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández en su evocación no mencionó a Cristina pero sí a Néstor Kirchner. "Néstor era todo audacia, y finalmente me dijo: 'Alberto, probamos con el olvido y no funcionó, probamos con el perdón y no funcionó. Probemos con la justicia, es la hora de la justicia'", recordó en el acto que realizó en Campo de Mayo para la construcción de un nuevo Espacio para la Memoria. El Presidente viajó a República Dominicana para participar de la Cumbre Iberoamericana, en tanto que la vice permanecerá en su domicilio en Buenos Aires. Se esperaba que ambos se expresaran a través de las redes a propósito del aniversario, cargado como nunca de potentes significados.