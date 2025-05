Paro de colectivos: Santa Fe y Rosario, sin servicio por la medida de la UTA

Luego de que fracasara la última negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno y las cámaras empresarias, este martes 6 de mayo rige un nuevo paro de colectivos en todo el país que afecta a más de 15 millones de usuarios en todas las provincias. La medida de fuerza, en reclamo de mejoras salariales, paraliza el transporte urbano e interurbano en Santa Fe y Rosario.

Con lo que respecta a la ciudad de Santa Fe, el paro fue ratificado por la seccional local del gremio, mediante un comunicado. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) había interpuesto un pedido de conciliación obligatoria para el interior del país, pero finalmente no tuvo curso.

Mientras que la seccional Rosario de la UTA también determinó en las últimas horas de este lunes adherirse a la medida, por lo que este martes tampoco hay colectivos de corta y media distancia en la ciudad del sur provincial.

Frente a este escenario, muchos trabajadores no pudieron desplazarse a sus lugares de trabajo, incluyendo los docentes, quienes se preguntan qué sucede con su inasistencia. La incertidumbre se basa en los constantes ataques que recibieron por parte del gobernador Maximiliano Pullaro: en un contexto de crisis económica, el mandatario radical sigue con el ajuste al sector educativo.

Pese a esto, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe informaron que la ausencia de los maestros que vivan a más de 20 cuadras del establecimiento escolar será justificada. Para eso, se tomará como referencia el domicilio registrado en el sistema oficial.

Esto implica que no se descontará el día ni se penalizará al docente en el marco del programa Asistencia Perfecta, el incentivo económico que otorga el gobierno provincial para premiar la continuidad en el aula, pero que para los gremios docentes representa una medida "extorsiva".

Desde la UTA advierten por un paro "por tiempo indeterminado" si no mejoran el aumento

La medida de fuerza, en reclamo de un sueldo básico de $1.700.000 para los choferes, suspende los servicios de las 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, las 31 de CABA que circulan por la ciudad y las 102 de Provincia de Buenos Aires.

El secretario gremial de UTA, Gabriel Gusso, dijo estar "muy contento" con el acatamiento de la medida de fuerza y adelantó un posible "paro por tiempo indeterminado" si no hay una mejora en oferta salarial a los gremios.

El sindicato exige un salario básico de $1.700.000, frente a los $1.200.000 actuales. Las cámaras empresarias ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% a aplicarse recién desde junio, acompañado de sumas no remunerativas de $40.000 en mayo, $50.000 en junio y $70.000 en julio.

"Las bases están pidiendo al consejo directivo nacional que si hoy no le hacen un llamado a Roberto Fernández (titular de la UTA), que no hagan una promesa. Si no aparece la plata queremos un paro por tiempo indeterminado", advirtió Gusso en declaraciones a AM530.

En tanto, también se refirió a lo que sucede en DOTA, una de las empresas que decidieron no plegarse al paro y descontarle el día a los choferes que no trabajen. "En el grupo DOTA, que es donde tiene acciones el presidente Milei, la gente que no paró en el paro general por miedo a los despidos, no sacaron colectivos hasta hace un ratito", afirmó Gusso.