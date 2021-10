Máximo Kirchner cruzó a Vidal: "Se pone casi en maleva cuando la sociedad está sufriendo"

El titular del bloque de diputados del Frente de Todos habló con Roberto Navarro y cruzó a María Eugenia Vidal por sus intenciones de ir por la presidencia de la cámara de Diputados tras las elecciones 2021.

El titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, habló con Roberto Navarro en El Destape Radio y cargó contra la exgobernadora bonaerense y ahora candidata porteña, María Eugenia Vidal tras las declaraciones en las que plantó sus intenciones de ir por la presidencia de la cámara de Diputados de la Nación.

La semana pasada, María Eugenia Vidal anunció que si Juntos por el Cambio gana en las elecciones del 14 de noviembre y se convierte en primera minoría le reclamará al Frente de Todos quedarse con la presidencia de la Cámara, ignorando por completo que, históricamente, ese puesto suele ser ocupado por los oficialismos ya que es el tercero en la línea de sucesión presidencial detrás del propio presidente y la vicepresidencia.

Al respecto, en diálogo con Navarro 2023, Máximo Kirchner sentenció: "Creo que, en realidad, (Vidal) marca que le interesa muy poco lo que pasa en la sociedad". "Estas cuestiones de ponerse casi en maleva ante una situación en la que la sociedad está sufriendo una pandemia... Se ha vacunado a la gente, se ha hecho un gran esfuerzo porque el sistema estaba destruido, sin crédito internacional y endeudado. De a poquito empieza a mejorar tras un largo trabajo y, obviamente, la sociedad tiene muchas demandas", agregó.

En esta línea, consideró: "Creo que hay un apuro en ellos, engolosinan rápido... Pero a mí no me sorprende, era esperable. Ante el resultado de las PASO, la primera idea que tuvo Vidal fue ir por la presidencia de la cámara y no creo que sea una de las mejores cosas", opinó.

"Siempre hemos sido muy responsables poniendo por delante los intereses del pueblo. La actitud de Vidal no me sorprende: una cosa es que plantees que no podés abrir más escuelas y hospitales porque no tenés fondos suficientes, pero ella no lo hacía", añadió.

Más adelante, comentó: "Es una pena que la candidata de la Ciudad de Buenos Aires esté más preocupada por quedarse con la presidencia que con conciliar leyes para la gente, pero es la misma actitud que tuvo cuando gobernaba la Provincia de Buenos Aires". "Cuando perdieron sí hablaban de acuerdos", disparó.

Sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos

"Más allá de las competencias, las fuerzas políticas pueden demostrar que en un contexto electoral como este podemos seguir avanzando en leyes. No sólo es la Ley de etiquetado frontal sino la de personas en situación de calles o trabajadores viñateros de Mendoza", observó Máximo Kirchner en relación al rol de la oposición. "Queremos tener una sesión que sirva al conjunto de la gente, con pequeños pasos por una división más justa", resaltó.

"Más allá de que estaban distraídos en las últimas semanas con quedarse con la presidencia de la Cámara, el Congreso tiene que trabajar para la gente", criticó.