Mauricio Macri bajó a Vidal de la candidatura presidencial

"Hoy hay dos candidatos muy firmes en la grilla transmitiendo su vocación dentro del PRO", dijo el expresidente en una entrevista con Lanata. Y confirmó que se refería a Larreta y Bullrich.

El ex presidente Mauricio Macri bajó a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de la candidatura presidencial. "Hoy hay dos candidatos muy firmes en la grilla transmitiendo su vocación dentro del PRO", dijo el expresidente en una entrevista con Jorge Lanata.

Así, desistió de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires que se había anotado a la carrera para 2023. Macri confirmó que se refería entre sus candidatos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Hoy ya hay dos candidatos muy lanzados, muy firmes en la grilla, transmitiendo su vocación dentro del PRO y hay otros dos tres dentro del radicalismo", expresó Macri. Le preguntaron sobre las diferencias entre uno y otro. "No es lo mismo que gane Horacio que gane Patricia", le dijo Lanata en Radio Mitre.

Macri respondió: "No es lo mismo, pero todavía falta mucho. Quiero reflexionar acerca de qué pasa en el candidato a presidente: en el 2014 nadie veía que yo iba a ser candidato a presidente. Se decía (Daniel) Scioli, (Sergio) Massa... La campaña es un proceso virtuoso de crecimiento entre la gente y el candidato". Y concluyó: "Todos los que han decidido participar están mejor que hace un año, y van confluyendo hacia un cambio profundo".

Por otro lado, criticó el acto de Cristina Kirchner. "Estos discursos como los que escuchamos anoche son anacrónicos, son los que llevan al país a la ruina". Sobre la vicepresidenta, exclamó: "Nunca acerté las cosas que ella decide, porque es difícil comprender cómo funciona su cabeza".

Dijo que lo que se vio en La Plata "es otro capítulo de la insensatez". "Ella va a seguir teniendo cada vez un porcentaje menos de gente que la sigue y que no analiza los datos", pronunció el líder de la oposición.

"Ellos fueron un cambio para mal. En 2003, la Argentina tenía una serie de problemas que profundizaron. Como dice (José Luis) Espert ellos construyeron una pared de gasto y hasta que no la bajemos no tenemos futuro. No funciona una sociedad donde el 40% del gasto público del PBI", destacó Macri y citó, llamativamente, al diputado de la ultraderecha.

Sobre su elección en 2015, analizó Macri: "El miedo aglutinó en 2015 muy fácilmente. Tanto que llegamos al poder sin discutir un modelo de país. Ahí empezaron las ficciones de cómo estabilizar la economía", dijo.